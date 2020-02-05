Маленькому Алексею из Благовещенска требуются деньги на генетическое обследование

Благовещенцу 2018 года рождения нужно срочно сделать генетическое обследование для уточнения диагноза. Алексей Пчела наблюдается в Амурской областной детской клинической больнице с диагнозом «Дегенеративное заболевание нервной системы. Синдром мышечной гипотонии. Задержка психомоторного развития».

Из-за этого заболевания у мальчика появились сопутствующие заболевания: косоглазие, деформация стоп, нарушена координация движений. С декабря 2019 года у ребенка возникли частые замирания, повышение температуры до 40 градусов.

Алексей наблюдается у разных специалистов, но положительной динамики в лечении нет. Состояние ребенка ухудшается с каждым днем. Врачи пришли к выводу, что необходимо провести дополнительное обследование. Его делают только в Москве, для забора биоматериала в Благовещенск приедет курьер.

Стоимость экспертизы – 33 500 рублей. Деньги семье необходимо собрать до середины февраля. Мама Алексея Ирина Заволокина обращается с просьбой о помощи.

Реквизиты для перечисления пожертвований: карта Россельхозбанка 2200 3803 0410 7923 (Заволокина Ирина Владимировна).