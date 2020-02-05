Девушка выложила в Twitter рукопись, которая предсказывает будущее

Одна из пользователей Twitter, проживающая в Ирландии, опубликовала отрывок из ирландской рукописи XVI века. В ней написаны предсказания для людей в зависимости от дня недели, в который они родились.

Девушка преподает ирландский язык и зарубежную литературу. Она проживает в Ирландии, но свои посты чаще всего пишет на русском языке.

Фото: twitter.com/ancatmara

Предсказание начинается с воскресенья. Это означает настоящее везение. Как гласит предсказание, человек проживет длинную и счастливую жизнь, имея деньги и власть.

Детям понедельника повезло не так сильно. Они будут богаты скотом, но на лице будет изъян. А после смерти за них будут молиться божьи слуги.

У тех, кто родился во вторник, также мало приятного в жизни. «Родившийся во вторник погибнет, утонув, он будет богат мелким скотом, власть его не будет сильна, он будет любим женщинами и собаками», – говорится в книге.

Родившийся в среду умрёт кровавой смертью, на теле его будет изъян, его речь будет ядовита, его будут ненавидеть, он сотворит страшное деяние перед смертью.

Родившиеся в четверг могут выдохнуть. Им суждено прожить долго, быть любящими и иметь много детей. Однако и здесь не обошлось без ужаса – смерть его ждет «на вечерне от испуга».

«Родившийся в пятницу покается перед смертью, он будет алчен, богат золотом и серебром и кровав, ему будут служить и возносить хвалу», – переводит девушка.

Меньше всего везенья у тех, кто родился в субботу. «Родившийся в субботу умрёт от жара и кишечной болезни, велико будет его достоинство, будет он ядовит и распутен, совершит много зла и убийств», – говорится в послании.

Часть пользователей отнеслась к предсказаниям скептически, а некоторые узнали в этих предсказаниях себя и своих родственников.

«Так, собаки любят, мелкий скот есть, осталось утонуть: вылетаю в Таиланд», «Смех смехом, но у меня совпадает. Родился в понедельник. Есть скот, на лице изъян. Не понял "не будет он остер". Кто там будет за меня молиться или нет, видно будет», – пишут пользователи под публикацией.