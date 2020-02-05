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5февраля
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сегодня, 17:19 9

В Приамурье антимонопольщики зафиксировали рост цен на бензин и «дизель»

В Приамурье антимонопольщики зафиксировали рост цен на бензин и «дизель»
Фото: pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области зафиксировало рост цен на нефтепродукты в регионе. Об этом ведомство сообщило 5 февраля на своем сайте.

Отмечается, что УФАС занимается мониторингом оптовых и розничных цен на нефтепродукты в Амурской области еженедельно. И за отчетную неделю оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков повысилась на 0,34 %. У другого поставщика цена на дизельное топливо (зимнее) повысилась на 1,11 %.

Согласно проведенному анализу цен, за период с 27 января по 2 февраля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо у поставщиков не изменились. Тем не менее в результате проведения ежедневного мониторинга розничных цен на нефтепродукты 3 февраля у одного из поставщиков зафиксировали рост цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо на 0,3 рубля.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    это из-за овощей, владельцам заправок не хватает на огурцы по 750р и помидоры по 999р из новости.....

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Судя по серии последних заметок, обозначаемых как: "ФАС зафиксировала повышение цен", вся деятельность этой организации заключается только лишь в мониторинге цен.

    Ну тогда и назвали бы их "мониторинговая миссия Амурской области", причём здесь "антимонопольная служба"?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    я тоже зафиксировал, но цены от того не зафиксировали.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    царская служба, выполняют поставленную задачу.....

  • 028rus

    028rus
    51 минута назад

    Они только фиксируют а не работают в пользу граждан. Зато все кричат убрать, выгнать китайцев. Ну не пускают их и что долго со своими зп народ протянет на азербаджанских огурчиках за 999 или перце узбекестан 678 р. за кг. А они только фиксируют))))

  • alex 3

    alex 3
    45 минут назад

    Антимонопольщики способны только с голыми бабами на рекламных плакатах бороться, и то плохо получается... Их девиз-"Эта нога, у того у кого надо нога!"

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Стабильно, по-путински. )

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    24 минуты назад

    Потребители рост и без чинуш зафиксировали.

  • Дукла

    Дукла
    6 минут назад

    у нас есть в Заксобрание дизельный король от ЕР-пусть здесь пояснит повышение цен

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