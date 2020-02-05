В Приамурье антимонопольщики зафиксировали рост цен на бензин и «дизель»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области зафиксировало рост цен на нефтепродукты в регионе. Об этом ведомство сообщило 5 февраля на своем сайте.

Отмечается, что УФАС занимается мониторингом оптовых и розничных цен на нефтепродукты в Амурской области еженедельно. И за отчетную неделю оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков повысилась на 0,34 %. У другого поставщика цена на дизельное топливо (зимнее) повысилась на 1,11 %.

Согласно проведенному анализу цен, за период с 27 января по 2 февраля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо у поставщиков не изменились. Тем не менее в результате проведения ежедневного мониторинга розничных цен на нефтепродукты 3 февраля у одного из поставщиков зафиксировали рост цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо на 0,3 рубля.