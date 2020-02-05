В Благовещенске проведут реконструкцию моста через Бурхановку
В Благовещенске подготовят проект планировки и проект межевания территории для размещения автомобильного моста через реку Бурхановка по улице Шевченко в районе пересечения с Северной. Подготовить все необходимые документы должны до конца года.
Существующий автомобильный мост через реку нуждается в обновлении. Предпроектное обследование объекта проводилось в 2019 году. Длина нынешней переправы – 18,4 метра. Мост имеет 4 полосы для движения транспорта.
Обеспечить разработку, проверку и утверждение проекта планировки и проекта межевания поручено управлению архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска. Утверждение документации по планировке территории намечено на декабрь 2020 года, информирует пресс-служба мэрии.
О том, сколько на это потребуется средств, пока не сообщается.
Просмотров всего: 477
#городская власть #мэрия #строительство #транспорт