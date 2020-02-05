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сегодня, 17:12 5

В Благовещенске проведут реконструкцию моста через Бурхановку

В Благовещенске проведут реконструкцию моста через Бурхановку
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске подготовят проект планировки и проект межевания территории для размещения автомобильного моста через реку Бурхановка по улице Шевченко в районе пересечения с Северной. Подготовить все необходимые документы должны до конца года.

Существующий автомобильный мост через реку нуждается в обновлении. Предпроектное обследование объекта проводилось в 2019 году. Длина нынешней переправы – 18,4 метра. Мост имеет 4 полосы для движения транспорта.

Обеспечить разработку, проверку и утверждение проекта планировки и проекта межевания поручено управлению архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска. Утверждение документации по планировке территории намечено на декабрь 2020 года, информирует пресс-служба мэрии.

О том, сколько на это потребуется средств, пока не сообщается.

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#городская власть #мэрия #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    3 часа назад

    Проектируйте сразу на шесть (6) полос. Жизнь не стоит на месте.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Не пришлось бы в скором времени ремонтировать мост через Бурхановку по Октябрьской/Шимановского. Ежевечерне-еженощно кто-то цистернами сливает в речку какую-то жидкость. Мост снизу подперт, пешеходная дорожка на мосту была ранее ровная, теперь она с уклоном в сторону края. А внизу на льду, параллельно краю моста, дорожка осыпавшегося бетона?...

  • LO

    LO
    2 часа назад

    Хорошо бы ещё облагородить эту речку между Шевченко и Пионерской. Сараи снести и гаражи старые, железные. Сделали бы хорошую зону отдыха для жителей. А то этот грязный ручей с мусорными завалами по берегам не тянет на громкое Слово речка

  • in essence

    in essence
    2 часа назад

    Нет мэра у Благовещенцев, и речки нет и облагороженной зоны в доль оврага тоже нет

  • Александр1966-22

    Александр1966-22
    39 минут назад

    А ЕЩЁ ЛУЧШЕ ЕЁ В ТРУБУ СПРЯТАТЬ, КАК ВО МНОГИХ СТРАНАХ

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