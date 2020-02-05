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сегодня, 17:21 24

Благовещенку возмутили помидоры по цене 999 рублей за килограмм (фото)

Благовещенку возмутили помидоры по цене 999 рублей за килограмм (фото)

Благовещенцы возмущены резко подскочившими ценами на овощи. В редакцию Амур.инфо жительница областного центра присылала соответствующие фотографии. Судя по ним, килограмм помидоров в одной из торговых точек стоит 999 рублей, цена на перец поднялась до 500 рублей, на огурцы – до 750 рублей.

В региональном УФАС пояснили, что по этому поводу от амурчан периодически поступают звонки, также специалисты проверяют подобную информацию, размещаемую в СМИ. Сейчас областные антимонопольщики проводят проверку. Если нарушения выявят, к магазинам и торговым сетям будут применены штрафные санкции.

«Мы подготовили запросы в торговые сети, чтобы получить информацию о ценах, о поставках продукции, и если есть повышения цен, то о причинах повышения. Ждем информацию и будем анализировать. (...) По фактам злоупотребления положением может выдаваться предупреждение, но по фактам повышения цен такой меры нет.

За нарушение злоупотреблением положения существуют штрафы разные, в зависимости от квалификации. Мы можем рассмотреть нарушение на предмет злоупотребления положением, если, например, магазин либо торговая сеть доминирует на рыке. Либо нарушение по ценовому сговору – это другая статья. Есть еще нарушение по недобросовестной конкуренции – это третья статья. И там различные штрафы: есть фиксированные суммы штрафов, есть оборотные штрафы, все зависит от квалификации. Если магазин завышает цену, но не доминирует, то тогда мы смотрим на сговор либо на недобросовестную конкуренцию», – объяснил начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти УФАС по Амурской области Владимир Фирстов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая из-за временного закрытия границ и запрета на грузовые перевозки.

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#цены

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Благовещенцы сообщают о росте цен из-за закрытия границы с Китаем

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Комментарии
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  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    2 часа назад

    Не покупайте недельку-другую и когда все эти фрукты-овощи гнить начнут, то ценник и скинут. А если будете брать по высокой цене - то и цена будет держаться.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    в три слоя химии, долго будут радовать глаз)))

  • nerv

    nerv
    2 часа назад

    Зачем нам такая антимонопольная служба? Надо прекратить выплачивать им зарплату пока не наведут порядок !

  • Маруся87

    Маруся87
    2 часа назад

    где овощи из нашего тепличного комбината или это был завозимый китай??????

  • Amurskiy

    Amurskiy
    2 часа назад

    Корефана приболел...

    Не растит томаты

    Огурцы он не растит...

    Кончились салаты.

    Вирус где-то подхватил,

    Родом из Уханя.

    Пухнет с голоду без сил

    Бедный русский Ваня.

    Не покушаешь теперь,

    Огурец нитратный

    Не вдохнешь ты суйфуньхэ

    Воздух ароматный!

    Не продаст ему трусы

    Улыбаясь куня

    Не везут автобусЫ

    Толпы из хуньчуня.

    Вроде и земли полно

    Руки, ноги целы...

    Но пустуют уж давно

    Овощей отделы

    Помощь срочно шлите нам

    Лук из аргентины

    Баклажан шлет амстердам

    Зелень - филипины

    Огурцы ирак пришлет

    Кабачок кубинский

    А еще мож бог пошлет

    Помидор грузинский!

    Вирус вирус что ты сделал

    Даже не случайно

    Показал что все мы слуги

    Бренда мейд ин чайна!

    Может ближе мы на шаг

    К импортзамещению?

    Овощ вырастит наш флаг

    К соседей устрашению!

    Уважения заслужим

    Ни танками, ракетами

    А своими огурцами,

    В русское одетыми!

  • full

    full
    2 часа назад

    Пара бортов МЧС в Узбекистан и обратно, и все проблемы.

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    Надеюсь федеральные каналы покажут сюжеты о таком прорывном импортозамещении?Я даже телек включу ради этого.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Область живет....

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    30 лет инфляции , а вы всё как маленькие

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Рудольф Шнапс30 лет инфляции , а вы всё как маленькие


    Специфическая инфляция какая то.Больше похоже на жадность барыг,которые себя бизнесменами кличут.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Долой китайскую химию с прилавков Российской Федерации.Ура товарищи.

  • full

    full
    1 час назад

    Как там, санкционные продукты? Под бульдозер? Ну ну.

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Обыкновенный медвежонокДолой китайскую химию с прилавков Российской Федерации.Ура товарищи.


    А с чего некитайская химия стала в несколько раз дороже?Вот я и говорю-барыги.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Два кило говяжьего фарша у фермера.Сто лет нужны помидоры...

  • invv

    invv
    1 час назад

    Ну что вы возмущаетесь, у нас же инфляция всего 3%, даже прожиточный минимум снизили. Видимо, помидоры и огурцы в прожиточный минимум не входят, а значит без них можно обойтись.

  • Витком

    Витком
    55 минут назад

    Тут КАМАЗ приостанавливает работу, по той же причине,а вы со своими огурцами

  • freeslim

    freeslim
    54 минуты назад

    ФАС направит запросы в торговые точки - в самим съездить и зафиксировать факт нарушения? Зачем они вообще тогда нужны?!

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    40 минут назад

    freeslim

    ФАС направит запросы в торговые точки - в самим съездить и зафиксировать факт нарушения? Зачем они вообще тогда нужны?!



    Может, не понимаю я чего, но сколько дней-недель будет эта самая ФАС ждать ответа на вопрос по уровню цен? Благовещенск - ну не Москва, тем более, клерков в этой "фасе" достаточно, есть кого послать, а было бы не грех и самому начальнику оторвать жопу от кожаного дорого кресла, сесть в неплохой импортный автомобиль, и за пару часов (всего за пару часов!!!) навестить некоторых торгашей, про которых, чего греха таить, он и сам знает. И задать вопросы. И какие - он тоже знает. Все. Но хренушки. И будет он месяц ждать, пока кто-то из торгашей принесет ему на блюдечке бумажонку, в которой будет написано типа я не я, и лошадь не моя, ничего не нарушаем. И нижайше за внимание благодарим...

  • Нур

    Нур
    33 минуты назад

    Проблема решается просто - не покупайте и сгниют помидорки и огурчики

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    31 минута назад

    В общем то да.Мясо и дешевле,и полезней.Здесь я с леней согласен.А торгаши пусть сами давятся помидорами за тысячу без малого.

  • Нега

    Нега
    22 минуты назад

    Что касается помидор, то конкретно эти помидоры и до нового года стоили 850 - 870 руб. Так что цена на них выросла не сильно. Это помидоры из Узбекистана, которые к нашим узбекам попадают не большими партиями самолётом. Вкус у них не сравним ни с китайскими, ни с тепличными помидорами. На вкус они такие же как свои летом с грядки. Почему точно знаю, потому, что иногда их беру. А китайские и тепличные есть не возможно.

  • nerro

    nerro
    20 минут назад

    Витком

    Тут КАМАЗ приостанавливает работу, по той же причине,а вы со своими огурцами



    на камазе

    е китайские комплектующие?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    18 минут назад

    nerro
    Витком

    Тут КАМАЗ приостанавливает работу, по той же причине,а вы со своими огурцами



    на камазе

    е китайские комплектующие?


    Интересно,какие???

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    17 минут назад

    НегаЧто касается помидор, то конкретно эти помидоры и до нового года стоили 850 - 870 руб. Так что цена на них выросла не сильно. Это помидоры из Узбекистана, которые к нашим узбекам попадают не большими партиями самолётом. Вкус у них не сравним ни с китайскими, ни с тепличными помидорами. На вкус они такие же как свои летом с грядки. Почему точно знаю, потому, что иногда их беру. А китайские и тепличные есть не возможно.


    Ну не все же помидоры и огурцы у нас с закрытием границы из Узбекистана...

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