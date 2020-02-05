Благовещенку возмутили помидоры по цене 999 рублей за килограмм (фото)

Благовещенцы возмущены резко подскочившими ценами на овощи. В редакцию Амур.инфо жительница областного центра присылала соответствующие фотографии. Судя по ним, килограмм помидоров в одной из торговых точек стоит 999 рублей, цена на перец поднялась до 500 рублей, на огурцы – до 750 рублей.

В региональном УФАС пояснили, что по этому поводу от амурчан периодически поступают звонки, также специалисты проверяют подобную информацию, размещаемую в СМИ. Сейчас областные антимонопольщики проводят проверку. Если нарушения выявят, к магазинам и торговым сетям будут применены штрафные санкции.

«Мы подготовили запросы в торговые сети, чтобы получить информацию о ценах, о поставках продукции, и если есть повышения цен, то о причинах повышения. Ждем информацию и будем анализировать. (...) По фактам злоупотребления положением может выдаваться предупреждение, но по фактам повышения цен такой меры нет.

За нарушение злоупотреблением положения существуют штрафы разные, в зависимости от квалификации. Мы можем рассмотреть нарушение на предмет злоупотребления положением, если, например, магазин либо торговая сеть доминирует на рыке. Либо нарушение по ценовому сговору – это другая статья. Есть еще нарушение по недобросовестной конкуренции – это третья статья. И там различные штрафы: есть фиксированные суммы штрафов, есть оборотные штрафы, все зависит от квалификации. Если магазин завышает цену, но не доминирует, то тогда мы смотрим на сговор либо на недобросовестную конкуренцию», – объяснил начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти УФАС по Амурской области Владимир Фирстов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая из-за временного закрытия границ и запрета на грузовые перевозки.