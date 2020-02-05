В Благовещенске задержан руководитель управления мелиорации (видео)

В Амурской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан руководитель федерального бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области». Его обвиняют в получении более 1,3 миллиона рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Согласно материалам уголовного дела, с 2014 по 2019 год подозреваемый получил от представителя одной из организаций, осуществляющих деятельность по реконструкции осушительных систем на территории Амурской области, более 1,3 миллиона рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также общее покровительство и попустительство при исполнении заключенных контрактов.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения.

В рамках дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий планируется установить дополнительные эпизоды коррупционных проявлений и других участников преступной деятельности, сообщает Следственное управление Следственного Комитета по Амурской области.