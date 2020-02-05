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сегодня, 16:43 1

Семья, чей ребенок получил ожоги в Свободном, добилась компенсации в 50 тысяч рублей

Семья, чей ребенок получил ожоги в Свободном, добилась компенсации в 50 тысяч рублей

Амурский областной суд вынес решение, касающееся происшествия, которое случилось с 8-летним мальчиком в городе Свободный в ноябре 2018 года. Ребенок прыгнул в кучу золы и получил ожоги ступней.

Суд постановил взыскать в пользу семьи мальчика 50 тысяч рублей с местного предприятия ООО «Инлайн» – как компенсацию морального вреда.

Ранее суд города Свободный отказал семье, требовавшей компенсации от ООО «Инлайн». Однако городской прокурор обжаловал данное решение в Амурском областном суде и в итоге защитил права мальчика.

Решение о взыскании с ООО «Инлайн» 50 тысяч рублей уже вступило в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дети #происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    В следующий раз засунет хер в миксер

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