Семья, чей ребенок получил ожоги в Свободном, добилась компенсации в 50 тысяч рублей
Амурский областной суд вынес решение, касающееся происшествия, которое случилось с 8-летним мальчиком в городе Свободный в ноябре 2018 года. Ребенок прыгнул в кучу золы и получил ожоги ступней.
Суд постановил взыскать в пользу семьи мальчика 50 тысяч рублей с местного предприятия ООО «Инлайн» – как компенсацию морального вреда.
Ранее суд города Свободный отказал семье, требовавшей компенсации от ООО «Инлайн». Однако городской прокурор обжаловал данное решение в Амурском областном суде и в итоге защитил права мальчика.
Решение о взыскании с ООО «Инлайн» 50 тысяч рублей уже вступило в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.
Просмотров всего: 1163
#дети #происшествия #Свободный #суды