Семья, чей ребенок получил ожоги в Свободном, добилась компенсации в 50 тысяч рублей

Суд постановил взыскать в пользу семьи мальчика 50 тысяч рублей с местного предприятия ООО «Инлайн» – как компенсацию морального вреда.

Ранее суд города Свободный отказал семье, требовавшей компенсации от ООО «Инлайн». Однако городской прокурор обжаловал данное решение в Амурском областном суде и в итоге защитил права мальчика.

Решение о взыскании с ООО «Инлайн» 50 тысяч рублей уже вступило в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.