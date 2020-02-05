В Амурской области отремонтируют кровли 84 многоквартирных домов

На 84 многоквартирных домах Приамурья в 2020 году капитально отремонтируют крыши. Всего в текущем году капремонта ждут 217 домов. Общая стоимость работ превысит 1,7 миллиарда рублей.

«Согласно краткосрочному плану, в 2020 году в Приамурье всего запланировано отремонтировать 217 домов. Общая стоимость работ составит более 1,7 миллиарда рублей», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

Основными критериями, определяющими очередность проведения капитального ремонта, являются: год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; дата последнего капремонта многоквартирного дома; нормативные сроки службы конструктивных элементов и инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Эти критерии используются при ежегодной актуализации областной программы.

Как сообщает правительство Амурской области, в 2019 году в регионе отремонтировали кровли 143 многоквартирных домов. На эти цели ушло 579 миллионов рублей.

«В среднем срок службы новой кровли зависит от используемого материала покрытия и составляет от 20 до 50 лет. Также хочу отметить, что срок службы кровли можно продлить при надлежащем обслуживании, проведении своевременного текущего ремонта и сопутствующем уходе в течение года», – сказал Дмитрий Владимирович.