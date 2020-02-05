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В Благовещенске детей из одной семьи будут зачислять в одну школу (видео)

В Благовещенске детей из одной семьи будут зачислять в одну школу (видео)

Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, получили преимущество при зачислении в школу, где уже учатся их браться и сестры. С начала 2020 года вступили в силу поправки в федеральный закон «Об образовании».

О нововведениях при зачислении в школу и правилах записи будущих первоклассников корреспонденту Альфа ТВ рассказала заместитель начальника управления образования Благовещенска Оксана Савинкова.

Как сообщало Амур.инфо, принимать заявления на зачисление будущих первоклассников в областном центре Приамурья начали с 1 февраля. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Прием заявлений в учебные заведения по месту регистрации продлится с 1 февраля до 1 июля. Заявления не по своему району начнут принимать после 1 июля при наличии свободных мест. Распределение детей по классам и закрепление за ними классных руководителей будет проводиться августе.

Уточнить информацию о территориях, закрепленных за образовательными организациями, можно на сайте городского управления образования obrblag.info.

В учебном 2019–2020 году готовы принять порядка 3 500 первоклассников в 21-м общеобразовательном учреждении Благовещенска.

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#Альфа ТВ #дети #закон #образование

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