В Хэйхэ опустели улицы: действуют серьезные ограничения на передвижение из-за коронавируса

В соседнем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ ввели временное ограничение на движение транспорта. Со среды, 5 февраля, ездить до дорогам города могут только специализированные автомобили.

В приграничном городе Хэйхэ опустели улицы. Жители стараются не выходить из своих домов. О том, что происходит сейчас в городе, они рассказывают знакомым-амурчанам.

«Всех распустили по домам, ничего не работает, школы закрыты, автобусы не ходят. Когда возобновится работа, никто не знает. Полиция на улицах машины останавливает, всех проверяют с тепловизорами. Официально на улицах ходить не запрещено, но люди сами не хотят выходить. Вчера в Хэйхэ запретили работу таксистов, запретили и доставку продуктов на дом. Люди выходят один раз в неделю в масках в супермаркет бегом. Школы перешли на дистанционное обучение, задания выполняются через интернет. Впереди Праздник фонарей. Скорее всего, китайцы проведут его дома», – поделилась одна из жительниц Хэйхэ.

О введенных в городе ограничениях говорится в уведомлении Бюро общественной безопасности города. В нем указано, что запрещено движение всех транспортных средств, кроме тех, что перевозят необходимые принадлежности, в том числе медицинские, а также спецтехники.

Транспортные средства и персонал, участвующий в мероприятиях по профилактике и контролю эпидемий, медицинские спасательные и аварийно-спасательные службы должны иметь специальные разрешения на передвижение, выданные местной штаб-квартирой по профилактике эпидемий.

Кроме того, в уведомлении говорится, что в город запрещен въезд «всем иностранным транспортным средствам и иностранному персоналу». Жителей предупреждают, что автомобилисты, которые нарушат запрет, будут задержаны и сурово наказаны вплоть до уголовной ответственности.

Беременных женщин, которые должны родить в ближайшее время, а также тех, кому действительно крайне необходимо воспользоваться транспортом, просят заранее предупредить об этом соответствующие органы – командный центр отряда дорожной полиции общественной безопасности.

Все указанные ограничения действуют с 12 часов по китайскому времени 5 февраля до особого распоряжения. В Хэйхэ даже выпустили ролик про карантинный период, в котором говорится о запрете на пользование личным транспортом. Видео распространяется в соцсетях.

Об этих же рекомендациях жителей предупреждают полицейские.

Ограничения коснулись также Дацина – городского округа провинции Хэйлунцзян. Там также запрещено ездить по городу на личном авто, перекрыты линии скоростных дорог.

«Мне 6 человек подтвердили информацию про запреты. Это правда. Из дома на улицу без крайней надобности запрещают выходить», – рассказал директор Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко.

Также в китайских чатах люди публикую фото опустевших улиц в центральной части Китая.