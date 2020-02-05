Снайперы ДВОКУ научились выводить из строя современные танки и другую бронетехнику

В Амурской области офицеры-преподаватели Дальневосточного высшего общевойскового командного училища разработали новую тактику действий снайперов. Их целью является противодействие танкам и другой боевой технике условного противника.

Тактика основывается на анализе опыта современных военных конфликтов и успешном выступлении команды училища в международных играх и заключается в ведении прицельного огня по смотровым приборам тяжелых боевых машин. Зная расположение на корпусе смотровой оптики, снайперы разбивают ее прицельными выстрелами. «Ослепший» экипаж боевых машин условного противника теряет возможность эффективно продолжать бой и становится легкой мишенью для противотанковых средств.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, для эксперимента использовалась специальные движущиеся мишени с обозначением смотровых приборов. Для более эффективной подготовки снайперы преодолевают специальную полосу препятствий, приближаясь к мишеням на расстояние менее 500 метров, после чего поражают смотровые приборы танков.