В карантинный пункт в Благовещенском районе заселили 6 граждан КНР

«Из Китая они приехали еще до 30 января. Они прибыли через другие города и регионы России, у нас (через Благовещенскую таможню – Прим. ред.) они не поступали. Они прибыли из Иркутской области», – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Всего во временном пункте 40 коек, в случае необходимости есть возможность добавить еще 20. Как сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенского района, ранее на месте карантинного пункта побывали зампредседателя амурского правительства Юлия Рябинина, глава района Евгений Седых и представители Амурской областной клинической больницы. Они обсудили организацию, оснащение и обеспечение обсерватора всем необходимым.

«В ходе рабочей встречи были отработаны вопросы питания, снабжения питьевой водой, спальными местами, постельными принадлежностями, одноразовый посудой и масками, а также предметами первой необходимости. Для прибывших будут организованы ежедневные двухразовые медосмотры. Также каждому гражданину будет вручено постановление главного государственного санитарного врача РФ по соблюдению необходимых требований российского законодательства», – говорится в сообщении.

Между тем жители Волкова недовольны таким соседством. «Здравствуйте! Я пишу от жителей села Волково. Почему к нам в больницу привозят жителей КНР на карантин!!! И тем в более в больницу. Это же должно быть специальное помещение! Рядом школа, садик. Они свободно передвигаются», – сетует жительница села.

«Разъяснительная работа с населением ведется. Эти граждане не заражены, они просто помещены под карантин, за ними наблюдают. Они не являются носителями вируса», – разъяснил глава Благовещенского района Евгений Седых. Он добавил, что населенный пункт для развертывания спецпункта определила санитарно-противоэпидемическая комиссия Амурской области. «Есть решение: вчера собиралось СПК и определили это место», – добавил глава.