Художник и ювелир из Зеи приглашают благовещенцев на выставку своих работ

В Благовещенске откроется необычная выставка – «Посмотри на мир с любовью». Семья Натальи и Андрея Румянцевых из Зеи представят в Амурском краеведческом музее свои картины и авторские украшения из серебра.

Наталья представит 25 живописных работ, выполненных в период с 2016 по 2019 годы в разных жанрах. «Яркие картины наполнены искренностью, умиротворением, добротой. Будь это родной дом или бескрайний зеленый луг, пологий берег реки или тихий осенний лес – чудесный уголочек души с теплыми воспоминаниями о прошлом, от которых счастье переполняет душу и вырывается из твоего сердца, освещая весь мир. От картин исходит теплота; создается ощущение того, что весь необъятный мир природы и сама жизнь обнимают тебя», – описывают произведения зейской художницы в Амурском краеведческом музее.

Андрей Румянцев представит авторские украшения – изделия из серебра с поделочными камнями, подвески, браслеты и другие изделия.

Наталья родилась в Зее. В 2004 году она окончила художественное училище во Владивостоке по специальности художник-дизайнер, в 2008 году получила курс по ювелирному делу.

Наталья Румянцева участвует в городских, областных и региональных выставках, является автором четырех персональных выставок. В 2019 году на международной выставке автопортретов работа Натальи заняла первое место. Основные направления в живописи – пейзаж и портрет. В 2017 году Наталья начала писать философские и тематические картины.

Ее муж Андрей Румянцев – из Владивостока. После школы он учился и работал в Тихоокеанском научно-исследовательском институте, на факультете гидробиологии. Неоднократно участвовал в длительных кругосветных морских экспедициях, где в свободное время занимался резьбой по дереву. В 1988 году окончил техническое училище Владивостока, где получил специальность резчика по дереву и художника-инкрустатора высшего разряда.

Долгое время Андрей занимался изготовлением резных украшений и резной мебелью. Проходил практику на фабрике сувениров во Владивостоке как резчик по кости. 10 лет работал резчиком по камню в камнерезной мастерской, занимался изготовлением декоративных и ювелирных украшений из поделочных и драгоценных камней для выставок. Последние 20 лет работает ювелиром. Андрей также является участником городских, областных и региональных выставок.

Открытие выставки состоится в пятницу, 7 февраля, в 15 часов в зале № 21 Амурского областного краеведческого музея по адресу: улица Ленина, 165. Выставка будет работать до 28 февраля 2020 года.