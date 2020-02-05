Около 10 тысяч амурчан будут участвовать в «Лыжне-2020»

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Лыжные трассы подготовят в большинстве муниципальных образований области. Длина их различна – от 100 до 10 тысяч метров. А кое-где, в том числе в Благовещенске, участникам предложат преодолеть символичные 2 020 метров. При подготовке трасс учитывался не только комфорт для участников, но и безопасность, пишет в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

«В каждом муниципальном образовании лыжные трассы построены в различных местах. Есть такие места, где лыжные трассы располагаются на водоемах. Прежде чем готовить лыжню, все спецслужбы: ГИМС, МЧС проверяют толщину льда, они дают разрешение большой технике, чтобы выйти на лед и эти трассы подготовить. Но многие муниципальные образования проводят это мероприятие на лыжных трассах, которые делаются еще в начале года», – рассказал министр спорта области Дмитрий Кутека.

Помимо призеров гонки, традиционно оргкомитет отметит и победителей в номинациях: выберут самого юного, самого возрастного участника, а также самый большой коллектив, самую большую семью и так далее. По итогам прошлых лет участниками становились как двухлетние малыши, так и опытные лыжники, которым далеко за 70. В этом году желание выйти на старт уже изъявили ветераны спорта.

Специально для участников «Лыжни-2020» министерство спорта заготовило порядка 3,5 тысячи сувенирных шапочек и нагрудных номеров. Их в первую очередь получат самые маленькие лыжники. Кроме того, в некоторых районах будет осуществляться прокат спортивного инвентаря. На местах будет работать полевая кухня.

В большинстве районов Амурской области «Лыжня-2020» пройдет 8 февраля. Однако там, где крепкие морозы не сдают свои позиции, ее проведут позже. Например, в Тынде она пройдет в середине марта.