Благовещенцу нужны деньги на реабилитацию, после которой он сможет говорить

Жителю Благовещенска, 5-летнему Максиму Румаку, необходимо чуть больше 200 тысяч рублей на реабилитацию. У мальчика ДЦП, редкая форма эпилепсии и задержка в развитии. Это будет уже третий курс реабилитации, на который мама Максима возлагает большие надежды – после него ребенок должен начать говорить.

В марте семью из Благовещенска ждут в детском неврологическом центре «Доктрина» (Санкт-Петербург). На весь курс реабилитации необходимо 317 850 рублей. Часть суммы – чуть больше 100 тысяч – амурчане уже собрали.

Амур.инфо неоднократно рассказывало о непростой судьбе Максима. Долгое время мальчик жил с высокой температурой, которая практически не опускалась ниже 38 градусов.

«У Максима очень долго держалась температура, и ему не могли поставить диагноз. Только в марте прошлого года в этом медицинском центре нам его поставили. Это оказалась эпилепсия. Максиму назначили лечение, температура ушла, и ребенок начал развиваться», – рассказала мама Максима, Елена Румак.

Она отмечает, что после нескольких курсов реабилитации у сына появились значительные улучшения. Ребенок уже встает на четвереньки, пытается ползать и даже самостоятельно ходить.

«Самое главное – он начал развиваться умственно. Раньше он даже на имя свое не откликался, сейчас он хорошо знает всю семью, знает, что он Максим. Понимает простые действия, когда говоришь "ложись" или "садись". Пытаемся заниматься: он учит названия животных, фруктов, овощей. Я считаю, что колоссальный за год скачок. Сейчас нам очень важен третий курс реабилитации, потому что должны начать делать томатис. Процедура способствует развитию речи. А Максим до сих пор не разговаривает», – добавляет благовещенка.

Ранее амурчане уже помогали Максиму. Летом прошлого года малыш стал участником благотворительного марафона «Крылья», в ходе которого на лечение удалось собрать недостающие 158 тысяч рублей. Для всех, кто и в этот раз желает поучаствовать в судьбе Максима Румака, Амур.инфо публикует реквизиты: Сбербанк 4276 0300 1699 9498, мобильный банк 8 914-380-01-31 (Елена Аркадьевна Румак, мама Максима), PayPal rumak1976@gmail.com, Qiwi кошелек 8 914-380-01-31.