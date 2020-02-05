Амурские школьники могут пройти в рядах «Бессмертного полка» по Красной площади

Фото: архив Амур.инфо

Юных амурчан наряду со школьниками всей России и ряда зарубежных стран приглашают к участию в конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей-2020». Победителей пригласят в Москву. 9 Мая они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Проявить себя в творческом соревновании могут дети в возрасте от 11 до 18 лет. До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

Проект, девиз которого «От истории семьи – к истории страны», направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений и повышение навыков работы с архивными материалами, сообщает пресс-служба правительства области.

«Благодаря конкурсу школьники со всей страны смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи и научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Он позволяет детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки», – отмечает руководитель исполкома движения Артем Хуторской.

Организаторами конкурса выступают ООД «Бессмертный полк России» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», МИА «Россия сегодня», ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Регистрация на конкурс доступна на официальном айте: http://www.pravnuki-pobediteley.ru.