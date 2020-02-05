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сегодня, 14:35 4

Художник из Амурской области выиграла в лотерею миллион

Художник из Амурской области выиграла в лотерею миллион
Фото: stoloto.ru

Анастасия Березуцкая из Амурской области выиграла один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Русского лото». Победительница решила на свой крупный выигрыш сделать подарок родителям.

О том, что кто-то из жителей Амурской области выиграл в лотерею миллион, стало известно еще в начале января. И вот теперь компания опубликовала имя победительницы.

Как сообщает пресс-служба компании, несколько лет назад знакомый Анастасии по-крупному выиграл в лотерею. После это она и начала участвовать в розыгрышах.

На новогодний тираж «Русского лото» амурчанка купила пятнадцать билетов в разных точках продаж. 1 января, когда по телевизору перечисляли цифры выигрышных билетов, девушка отвлеклась и не успела за ведущим зачеркнуть все числа. О своем везении узнала, проверив билет на сайте.

«Сначала были выигрыши по сто рублей, а потом – шок. Миллион! Вот это подарок!» – поделилась эмоциями Анастасия.

Победительница уже решила, что на выигранные деньги свозит родителей на море.

Анастасия – художник-абстракционист. В свободное время она путешествует, отдавая предпочтение пляжному отдыху.

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#финансы

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    ну вот, а Павлов не верит, что можно выиграть :)

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    У меня мама 2 года назад в новогоднюю 450 тыс выиграла

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Тоже выигрываем так по мелочи по 100, по 500 руб. Налог только какой с миллиона 35 или 13 процентов?

  • Odissey

    Odissey
    32 минуты назад

    налог 13 %

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