Художник из Амурской области выиграла в лотерею миллион

Анастасия Березуцкая из Амурской области выиграла один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Русского лото». Победительница решила на свой крупный выигрыш сделать подарок родителям.

О том, что кто-то из жителей Амурской области выиграл в лотерею миллион, стало известно еще в начале января. И вот теперь компания опубликовала имя победительницы.

Как сообщает пресс-служба компании, несколько лет назад знакомый Анастасии по-крупному выиграл в лотерею. После это она и начала участвовать в розыгрышах.

На новогодний тираж «Русского лото» амурчанка купила пятнадцать билетов в разных точках продаж. 1 января, когда по телевизору перечисляли цифры выигрышных билетов, девушка отвлеклась и не успела за ведущим зачеркнуть все числа. О своем везении узнала, проверив билет на сайте.

«Сначала были выигрыши по сто рублей, а потом – шок. Миллион! Вот это подарок!» – поделилась эмоциями Анастасия.

Победительница уже решила, что на выигранные деньги свозит родителей на море.

Анастасия – художник-абстракционист. В свободное время она путешествует, отдавая предпочтение пляжному отдыху.