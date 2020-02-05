Лучшая рок-певица Благовещенска: «Я счастлива тем, что имею»
В Благовещенске прошел третий сезон конкурса NewRockStar. Победительница – Анастасия Михайлова – стала гостьей программы «Простые вопросы». «Я не чувствую себя рок-звездой. Просто я прекрасно понимаю, сколько талантов и сильных вокалистов есть вокруг. Просто рок – это мое любимое направление. Я обожаю рок в любом его проявлении – от самого легкого до самого тяжелого», – рассказывает о себе Анастасия.
Она выросла в поселке Серышево. Поселок известен своей сильной музыкальной школой. Выпускники работают в музыкальном училище имени Гнесиных и в государственном оркестре Кремля. Сама Анастасия рада, что живет в Благовещенске и что у нее есть свой зритель.
«К сожалению, рок – это не то направление, в котором можно много заработать. Выступать в барах всю жизнь не будешь, и пенсию с этого тоже не заплатят, – улыбается Анастасия. – Поэтому основная сфера деятельности должна быть».
Анастасия работает в сфере образования. «Творчество и сцена – это одна "я", а на работе – это другая "я". На работе я выполняю не менее важную социальную функцию – учу студентов», – рассказывает гостья программы.
Сильна ли в Благовещенске конкуренция среди вокалистов, об этом в видео.
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