Лучшая рок-певица Благовещенска: «Я счастлива тем, что имею»

Она выросла в поселке Серышево. Поселок известен своей сильной музыкальной школой. Выпускники работают в музыкальном училище имени Гнесиных и в государственном оркестре Кремля. Сама Анастасия рада, что живет в Благовещенске и что у нее есть свой зритель.

«К сожалению, рок – это не то направление, в котором можно много заработать. Выступать в барах всю жизнь не будешь, и пенсию с этого тоже не заплатят, – улыбается Анастасия. – Поэтому основная сфера деятельности должна быть».

Анастасия работает в сфере образования. «Творчество и сцена – это одна "я", а на работе – это другая "я". На работе я выполняю не менее важную социальную функцию – учу студентов», – рассказывает гостья программы.

Сильна ли в Благовещенске конкуренция среди вокалистов, об этом в видео.