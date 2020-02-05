В Благовещенске построят новый детсад с бассейном

В Северном микрорайоне Благовещенска построят трехэтажный детский сад на 350 мест с бассейном. Строительство дошкольного учреждения начнется в 2021 году.

«В Северном планировочном районе (800-й квартал) планируется строительство трехэтажного детского сада на 350 мест. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по объекту», – сообщает администрация Благовещенска.

Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключили в 2019 году с проектной организацией ОАО «Костромапроект». Срок завершения этих работ по контракту – июнь 2020 года. Инженерные изыскания проектная организация уже выполнила. Материалы успешно прошли процедуру государственной экспертизы. В декабре 2019 года получено положительное заключение.

За основу для строительства нового детского сада в Благовещенске взяли проект дошкольного учреждения в Кемерове. Предполагается, что в садике будет 15 групп: по три младших, средних, старших и подготовительных, а также три ясельные группы для малышей в возрасте до трех лет.

В новом садике будет бассейн – 3,6 на 6,7 метра. В нем предусмотрена современная система очистки и подогрева воды без использования хлорирования.

Кроме этого, в детском саду запланированы отдельные залы для занятий, а также спортивный и музыкальный залы. Начать строительство дошкольного учреждения планируется в следующем, 2021 году.