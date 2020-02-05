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сегодня, 14:09 7

В Благовещенске построят новый детсад с бассейном

В Благовещенске построят новый детсад с бассейном
Фото: pixabay.com

В Северном микрорайоне Благовещенска построят трехэтажный детский сад на 350 мест с бассейном. Строительство дошкольного учреждения начнется в 2021 году.

«В Северном планировочном районе (800-й квартал) планируется строительство трехэтажного детского сада на 350 мест. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по объекту», – сообщает администрация Благовещенска.

Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключили в 2019 году с проектной организацией ОАО «Костромапроект». Срок завершения этих работ по контракту – июнь 2020 года. Инженерные изыскания проектная организация уже выполнила. Материалы успешно прошли процедуру государственной экспертизы. В декабре 2019 года получено положительное заключение.

За основу для строительства нового детского сада в Благовещенске взяли проект дошкольного учреждения в Кемерове. Предполагается, что в садике будет 15 групп: по три младших, средних, старших и подготовительных, а также три ясельные группы для малышей в возрасте до трех лет.

В новом садике будет бассейн – 3,6 на 6,7 метра. В нем предусмотрена современная система очистки и подогрева воды без использования хлорирования.

Кроме этого, в детском саду запланированы отдельные залы для занятий, а также спортивный и музыкальный залы. Начать строительство дошкольного учреждения планируется в следующем, 2021 году.

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#дети #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    да кому он нужен??? если огурцов не хватает амурчанам)))))))

  • Darina 2016

    Darina 2016
    2 часа назад

    конечно было бы желательно, чтобы все детские сады были оборудованы бассейнами, здоровье и здоровый образ жизни, занятие спортом, изобразительным искусством и любовь к музыке, закладываются с детства...

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    лучше бы качалку с басейном и сауной сделали

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад



    В Северном планировочном районе (800-й квартал)



    Администрации города тяжело написать пересечение перекрёстков? Как новость о строительстве, так пишут номера кварталов, а где это догадайся сам.

  • freeslim

    freeslim
    1 час назад

    Интересно сравнить стоимость садика с бассейном и без. Не получится ли, что можно было построить 2 садика

  • oenesterov

    oenesterov
    54 минуты назад

    freeslim

    Интересно сравнить стоимость садика с бассейном и без. Не получится ли, что можно было построить 2 садика



    четыре можно построить

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    И это отличная новость.

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