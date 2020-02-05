Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

Амурчане смогут угостить диких обитателей зоопарка биолого-туристического центра

Амурчане смогут угостить диких обитателей зоопарка биолого-туристического центра
Фото: instagram.com/biotur28

Амурский биолого-туристический центр в Благовещенске 11 февраля устраивает акцию. В этот день амурчане смогут привезти в Центр съедобные гостинцы для его диких обитателей.

«11 февраля отмечается День помощи диким животным. В этот день юннаты и защитники диких животных помогают пережить им суровую зиму. Дорогие друзья, у вас есть возможность помочь диким животным, которые живут в нашем городе по адресу: улица Магистральная, 37, "Амурский биолого-туристический центр". Медведи, рыси, лисы, волки будут рады вашим гостинцам (рыба, субпродукты, фрукты и овощи)», – сообщает организация в своем Инстаграме.

«Посетители приходят, как обычно, покупают билет в зоопарк. При этом они могут принести с собой гостинцы для животных», – сказали ИА «Амур.инфо» в биолого-туристическом центре.

В организации отмечают, что также планируют 22 февраля отметить день рождения одного из обитателей зоопарка – мартышки Леши. В этот день для него подготовят съедобные гостинцы, а для посетителей проведут конкурс, призом в котором станет сертификат на бесплатное посещение зоопарка в следующий раз.

По словам представительницы Центра, несмотря на то, что акция проводится 11 февраля, помощи с едой для зверей в организации будут рады всегда, в любой день, как и финансовой помощи. «Сейчас возникла проблема с отсутствием овощей и фруктов, что связано с закрытием границы с Китаем. Наши поставщики, кто нам поставлял фрукты и овощи, они сейчас их не имеют просто», – констатировала собеседница.

Биолого-туристический центр благодарит жителей Приамурья, которые оказывали организации помощь ранее.

Задать вопросы амурчане могут по телефону 990-337.

Просмотров всего: 426

#животные

распечатать


В России и мире

В Ухане добровольцы спасают кошек, брошенных из-за коронавируса
Происшествия 125

Благовещенка рассказала, что на ее дочь напали бездомные собаки
Происшествия 1

В амурском селе волк вышел к людям и был убит
Общество

Более 200 тонн кормов успели съесть звери в заказниках Приамурья
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь