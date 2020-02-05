Амурчане смогут угостить диких обитателей зоопарка биолого-туристического центра

Фото: instagram.com/biotur28

Амурский биолого-туристический центр в Благовещенске 11 февраля устраивает акцию. В этот день амурчане смогут привезти в Центр съедобные гостинцы для его диких обитателей.

«11 февраля отмечается День помощи диким животным. В этот день юннаты и защитники диких животных помогают пережить им суровую зиму. Дорогие друзья, у вас есть возможность помочь диким животным, которые живут в нашем городе по адресу: улица Магистральная, 37, "Амурский биолого-туристический центр". Медведи, рыси, лисы, волки будут рады вашим гостинцам (рыба, субпродукты, фрукты и овощи)», – сообщает организация в своем Инстаграме.

«Посетители приходят, как обычно, покупают билет в зоопарк. При этом они могут принести с собой гостинцы для животных», – сказали ИА «Амур.инфо» в биолого-туристическом центре.

В организации отмечают, что также планируют 22 февраля отметить день рождения одного из обитателей зоопарка – мартышки Леши. В этот день для него подготовят съедобные гостинцы, а для посетителей проведут конкурс, призом в котором станет сертификат на бесплатное посещение зоопарка в следующий раз.

По словам представительницы Центра, несмотря на то, что акция проводится 11 февраля, помощи с едой для зверей в организации будут рады всегда, в любой день, как и финансовой помощи. «Сейчас возникла проблема с отсутствием овощей и фруктов, что связано с закрытием границы с Китаем. Наши поставщики, кто нам поставлял фрукты и овощи, они сейчас их не имеют просто», – констатировала собеседница.

Биолого-туристический центр благодарит жителей Приамурья, которые оказывали организации помощь ранее.

Задать вопросы амурчане могут по телефону 990-337.