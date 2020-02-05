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В Свободном оштрафовали управляйку, которая не почистила подвал после разлива канализации

В Свободном оштрафовали управляйку, которая не почистила подвал после разлива канализации
Фото: pixabay.com

В Свободном управляющую организацию оштрафовали за нарушения санитарного законодательства. Ее сотрудники не стали чистить подвал одного из домов от скопившихся сточных вод, которые появились там в результате разлива канализации. Это стало причиной характерного неприятного запаха.

Организация устранила нарушения после прокурорской проверки, которую провели с привлечением специалистов государственной жилищной инспекции Амурской области.

Установлено, что в декабре 2019 года в подвальном помещении жилого дома № 3 по переулку Театральному в Свободном произошел разлив канализации. В нарушение санитарно-эпидемиологических требований управляющая компания не приняла меры по очистке подвального помещения.

В отношении гендиректора ООО «Жилсервис УК» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий). Территориальный отдел Роспотребнадзора в Свободном, рассмотрев постановление прокурора, привлек виновное лицо к ответственности в виде штрафа.

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#ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    3 часа назад

    В Свободном своя атмосфера стала благодаря варягу талантливому управленцу.

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