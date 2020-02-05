Приехавших в Приамурье китайцев изолируют в амбулаторию села Волково

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Для 14-дневной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Амурскую область, подготовили специальный пункт. Он развернут на базе амбулатории села Волково Благовещенского района. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

«Пункт развернут в амбулатории села Волково, он на 40 коек, и в случае необходимости есть возможность добавить еще 20. Там уже поставлены дополнительные койки, и в случае необходимости эвакуации лиц КНР без признаков ОРВИ, они будут туда эвакуироваться на 14 дней на карантинный период. Граждане КНР на китайской стороне информируются своими представителями о том, что при пересечении границы будут помещены в изолятор на 14 дней, и часть из них отказывается ехать», – добавила глава ведомства.

Подготовленный пункт пока пустует. Ранее появилась информация о том, что прибывающих в страну граждан Китая с видом на жительство в РФ будут в обязательном порядке отправлять под наблюдение медиков на 14 дней.

Министр добавила, что изолировать будут только граждан Китая, поскольку в соответствующем распоряжении главного санитарного врача РФ говорится только о них. Жители РФ также наблюдаются 14 дней, но на дому, независимо от того, есть у них признаки заболевания или нет.

Как сообщало Амур.инфо, граница между Приамурьем и Китаем, так же как и на всем Дальнем Востоке, закрыта до 1 марта в связи с распространением коронавируса. Для желающих вернуться в Амурскую область из КНР открывают временные коридоры.

Помимо двойного тепловизионного контроля все прибывшие в Россию граждане сдают анализы на инфекционные заболевания.

В соседней с Приамурьем китайской провинции Хэйлунцзян с каждым днем растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Уже подтверждено 190 случаев. В Амурской области этой инфекции нет, однако в медучреждениях Приамурья на всякий случай подготовили койки для больных коронавирусом.