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сегодня, 12:27 16

Приехавших в Приамурье китайцев изолируют в амбулаторию села Волково

Приехавших в Приамурье китайцев изолируют в амбулаторию села Волково
Фото: архив Амур.инфо

Для 14-дневной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Амурскую область, подготовили специальный пункт. Он развернут на базе амбулатории села Волково Благовещенского района. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

«Пункт развернут в амбулатории села Волково, он на 40 коек, и в случае необходимости есть возможность добавить еще 20. Там уже поставлены дополнительные койки, и в случае необходимости эвакуации лиц КНР без признаков ОРВИ, они будут туда эвакуироваться на 14 дней на карантинный период. Граждане КНР на китайской стороне информируются своими представителями о том, что при пересечении границы будут помещены в изолятор на 14 дней, и часть из них отказывается ехать», – добавила глава ведомства.

Подготовленный пункт пока пустует. Ранее появилась информация о том, что прибывающих в страну граждан Китая с видом на жительство в РФ будут в обязательном порядке отправлять под наблюдение медиков на 14 дней.

Министр добавила, что изолировать будут только граждан Китая, поскольку в соответствующем распоряжении главного санитарного врача РФ говорится только о них. Жители РФ также наблюдаются 14 дней, но на дому, независимо от того, есть у них признаки заболевания или нет.

Как сообщало Амур.инфо, граница между Приамурьем и Китаем, так же как и на всем Дальнем Востоке, закрыта до 1 марта в связи с распространением коронавируса. Для желающих вернуться в Амурскую область из КНР открывают временные коридоры.

Помимо двойного тепловизионного контроля все прибывшие в Россию граждане сдают анализы на инфекционные заболевания.

В соседней с Приамурьем китайской провинции Хэйлунцзян с каждым днем растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Уже подтверждено 190 случаев. В Амурской области этой инфекции нет, однако в медучреждениях Приамурья на всякий случай подготовили койки для больных коронавирусом.

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#здоровье #коронавирус в Китае #областная власть

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    городская инфекционка не готова?

  • Фермер

    Фермер
    3 часа назад

    То есть, из новости следует, что и граждан КНР собираются ПРОПУСКАТЬ через Благовещенский переход?!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а граница типо закрыта! беспозвоночная власть ......

  • Алхимик

    Алхимик
    3 часа назад

    Наверное имеется ввиду, что китайцы с гражданством России.

    А вообще... Вы думаете что границу не будут открывать пока не закончится?

  • Фермер

    Фермер
    3 часа назад

    Ну, хоть проходного двора для туристов/кирпичей нет, уже неплохо! Но, я б только пропускал людей на Родину!

  • Алхимик

    Алхимик
    3 часа назад

    Вопрос в том,сколько продержится экономика в режиме карантина. Месяц? Два?

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    ЕСЛИ зараза просочится, экономика тоже не обрадуется, но так хоть люди будут целы!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    А пото и с.Волково на карантин.Также в обьезд сделают как при чуме.В Тюмени такие объекты Росгвардия охраняет. Разбредутся эти китайцы по селу и области, как неприкаянные.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Там пропустили, тут пропустили, безопасности никакой

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонок

    Разбредутся эти китайцы по селу и области, как неприкаянные.



    Да, да, да. Курей передушат, девок попортят. Нехристи.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Эти китайцы представляют для России культурную или иную другую ценность? Они граждане России? За чей счет такие неудобства? Сколько тратится средств из какого бюджета и главное почему?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    OlGa1987

    Эти китайцы представляют для России культурную или иную другую ценность? Они граждане России? За чей счет такие неудобства? Сколько тратится средств из какого бюджета и главное почему?



    А вы то сами какую для них ценность представляете? Пока ещё сырьевую... но скоро возможно и её перестнете представлять.

    Если они границу закроют - тут до сибирских гор всё вымрет нафиг.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    OlGa1987

    Эти китайцы представляют для России культурную или иную другую ценность? Они граждане России? За чей счет такие неудобства? Сколько тратится средств из какого бюджета и главное почему?



    А вы то сами какую для них ценность представляете? Пока ещё сырьевую... но скоро возможно и её перестнете представлять.

    Если они границу закроют - тут до сибирских гор всё вымрет нафиг.



    Странно, как же не вымерло раньше то все? Жили как то.

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Это навеяно недавними событиями летнего свинского чс.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    OlGa1987

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    OlGa1987

    Эти китайцы представляют для России культурную или иную другую ценность? Они граждане России? За чей счет такие неудобства? Сколько тратится средств из какого бюджета и главное почему?



    А вы то сами какую для них ценность представляете? Пока ещё сырьевую... но скоро возможно и её перестнете представлять.

    Если они границу закроют - тут до сибирских гор всё вымрет нафиг.



    Странно, как же не вымерло раньше то все? Жили как то.



    Вы 87 года выпуска - вы уже СССР то не застали.

    Это при нём может быть и не вымерло бы - а в настоящем вымрет, к гадалке не ходи.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    OlGa1987

    Эти китайцы представляют для России культурную или иную другую ценность? Они граждане России? За чей счет такие неудобства? Сколько тратится средств из какого бюджета и главное почему?



    А вы то сами какую для них ценность представляете? Пока ещё сырьевую... но скоро возможно и её перестнете представлять.

    Если они границу закроют - тут до сибирских гор всё вымрет нафиг.



    Берите выше (левее) - до Уральских!

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