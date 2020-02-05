В Завитинске мужчина во время ссоры убил топором и ножом знакомого

В Завитинске за убийство осужден 33-летний местный житель. Мужчина после словесной перепалки со знакомым несколько раз ударил его ножом и топором по голове и телу. От травм тот скончался на месте.

Суд установил, что убийство произошло в ночь с 18 на 19 августа 2019 года, когда амурчанин и его товарищ вместе распивали спиртное. Преступный умысел, направленный на убийство, у мужчины возник в ходе возникшего конфликта.

При назначении наказания суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающими обстоятельствами по делу признан рецидив преступлений, состояние алкогольного опьянения.

С учетом данных обстоятельств виновному назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Завитинского района.