Пособия по материнству и детству увеличены в России

Фото: Амур.инфо

С 1 февраля пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ, увеличены на 3 %. Об этом сообщила пресс-служба амурского отделения Фонда.

В соответствии с постановлением правительства России от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», коэффициент индексации пособий по материнству и детству установлен в размере 1,03.

Таким образом, с 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 675,15 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 18 004,12 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года – 3 375,77 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 года – 6 751,54 рубля.

В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

Размеры пособий с учетом районных коэффициентов

Вид пособия 1,2 1,3 1,4 Единовременное пособие при рождении ребенка 21 604,94 23 405,36 25 205,77 Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 810,18 877,70 945,21 Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 4050,92 4388,50 4726,08 Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми 8101,85 8777,00 9452,16 Социальное пособие на погребение 7349,83 7962,32 8574,80

С 1 июля 2017 года женщинам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством и детством осуществляется Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

В течение 2019 года АРО ФСС РФ произвело более 230 тысяч выплат застрахованным лицам на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей, из них на пособия по материнству и детству было направлено около 1,5 миллиарда.

Телефоны горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-06-40.

Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет застрахованного: cabinets.fss.ru.