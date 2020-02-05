Пособия по материнству и детству увеличены в России
С 1 февраля пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ, увеличены на 3 %. Об этом сообщила пресс-служба амурского отделения Фонда.
В соответствии с постановлением правительства России от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», коэффициент индексации пособий по материнству и детству установлен в размере 1,03.
Таким образом, с 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 675,15 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 18 004,12 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года – 3 375,77 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 года – 6 751,54 рубля.
В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.
Размеры пособий с учетом районных коэффициентов
|
Вид пособия
|
1,2
|1,3
|1,4
|Единовременное пособие при рождении ребенка
|21 604,94
|23 405,36
|25 205,77
|Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности
|810,18
|877,70
|945,21
|Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком
|4050,92
|4388,50
|4726,08
|Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми
|8101,85
|8777,00
|9452,16
|Социальное пособие на погребение
|7349,83
|7962,32
|8574,80
С 1 июля 2017 года женщинам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством и детством осуществляется Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
В течение 2019 года АРО ФСС РФ произвело более 230 тысяч выплат застрахованным лицам на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей, из них на пособия по материнству и детству было направлено около 1,5 миллиарда.
Телефоны горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-06-40.
Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет застрахованного: cabinets.fss.ru.
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