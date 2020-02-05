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5февраля
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сегодня, 11:59 2

Пособия по материнству и детству увеличены в России

Пособия по материнству и детству увеличены в России
Фото: Амур.инфо

С 1 февраля пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ, увеличены на 3 %. Об этом сообщила пресс-служба амурского отделения Фонда.

В соответствии с постановлением правительства России от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», коэффициент индексации пособий по материнству и детству установлен в размере 1,03.

Таким образом, с 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 675,15 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 18 004,12 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года – 3 375,77 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 года – 6 751,54 рубля.

В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

Размеры пособий с учетом районных коэффициентов

Вид пособия

1,2

 1,3 1,4
Единовременное пособие при рождении ребенка 21 604,94 23 405,36 25 205,77
Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 810,18 877,70 945,21
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 4050,92 4388,50 4726,08
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми 8101,85 8777,00 9452,16
Социальное пособие на погребение 7349,83 7962,32 8574,80

С 1 июля 2017 года женщинам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством и детством осуществляется Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

В течение 2019 года АРО ФСС РФ произвело более 230 тысяч выплат застрахованным лицам на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей, из них на пособия по материнству и детству было направлено около 1,5 миллиарда.

Телефоны горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-06-40.

Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет застрахованного: cabinets.fss.ru.

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#дети

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    16 минут назад

    нищая единороссовская подачка

  • Лесная

    Лесная
    11 минут назад

    А когда рождались наши дети,и этого не было 80-е годы.Зато пенсионеры жили более достойно.А сейчас,ну зачем повышать пенсии,чем скорее избавимся от пенсионеров,тем лучше,меньше иждивенцев.Эх,рашка.....

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