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Жителю Белогорска, пытавшемуся «угнать» банкомат, вынесли приговор

Жителю Белогорска, пытавшемуся «угнать» банкомат, вынесли приговор
Фото: DepositPhotos

В Белогорске вынесли приговор 42-летнему горожанину. Он признан виновным в покушении на открытое похищение чужого имущества в особо крупном размере. Мужчина пытался украсть банкомат, прикрепив к нему стальной трос.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года ночью осужденный, находясь около отделения банка в Белогорске, прикрепил один конец стального троса к автомобилю, второй конец накинул на установленный в вестибюле банкомат. После этого мужчина вышел на улицу, сел в автомобиль и поехал, выдернув банкомат с находящимися в нем деньгами. Однако, испугавшись сильного грохота, он отцепил трос, оставил банкомат на улице и скрылся.

Суд учел обстоятельства совершенного преступления, в том числе наличие у осужденного на иждивении несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #происшествия

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