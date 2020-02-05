Жителю Белогорска, пытавшемуся «угнать» банкомат, вынесли приговор

Судом установлено, что в сентябре 2018 года ночью осужденный, находясь около отделения банка в Белогорске, прикрепил один конец стального троса к автомобилю, второй конец накинул на установленный в вестибюле банкомат. После этого мужчина вышел на улицу, сел в автомобиль и поехал, выдернув банкомат с находящимися в нем деньгами. Однако, испугавшись сильного грохота, он отцепил трос, оставил банкомат на улице и скрылся.

Суд учел обстоятельства совершенного преступления, в том числе наличие у осужденного на иждивении несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, сообщает прокуратура Амурской области.