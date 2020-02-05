Предприимчивого благовещенца, продавшего чужие автомобильные диски с шинами, оправдали

Житель Благовещенска продал через сайт объявлений чужой комплект дисков с шинами. Однако потерпевший попросил суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, и мужчину оправдали.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, находясь в гаражном боксе и зная, что в нем находится комплект из 4 посадочных дисков с шинами ему не принадлежащий, мужчина решил его тайно похитить. После этого амурчанин разместил через установленное в смартфоне приложение объявление о продаже комплекта.

Нашелся покупатель. И благовещенец продал похищенное, причинив ущерб потерпевшему на 50 000 рублей. Однако хозяин проданного имущества обратился в суд с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда. В связи с этим суд предприимчивого благовещенца оправдал.