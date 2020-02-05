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сегодня, 11:35 0

Учительницу посадили почти на три года за оргию со школьниками

Учительницу посадили почти на три года за оргию со школьниками
Фото: Ryan McGuire с сайта Pixabay

Учительницу из Новой Зеландии арестовали за растление двух малолетних школьников. 37-летняя Джейми Мари Куни устроила оргию с 15-летними учениками в своей машине.

Женщина является супругой полицейского и матерью двоих детей. Женщина созналась в совращении двух подростков и призналась, что также у нее были связи и с другими школьниками. Женщина принуждала их к занятию с ней сексом во время перемен и в своей машине, сообщает «Рен ТВ».

«Для 15-летнего мальчика, участвующего в оргии с кем-то, кто по возрасту мог быть его матерью, это унизительно», – отметил судья Тони Зораб.

Учительницу приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

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#дети #криминал #происшествия

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