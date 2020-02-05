В провинции Хэйлунцзян подтверждено 190 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

5 февраля 2020 года руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 35 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, а также о 78 предположительных фактах заболевания. Два случая выздоровления подтверждено в Харбинской инфекционной больнице и Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян.

Таким образом, по состоянию на 24:00 4 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 190 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 73 случая зафиксированы в городе Харбин, 11 фактов в городе Цзямусы, 9 в городе Муданьцзян, 20 в городе Цицикар, 11 в городе Дацин, 12 в городе Тиси, 16 городе Шуанъяшань, 9 в городе Цитайхэ, 2 в городе Хэган, 24 в городе Суйхуа, 2 в округе Большой Хинган. 1 случай ранее был зафиксирован в городском округе Хэйхэ. 184 случая имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, незначительно уменьшилось и на сегодняшний день составляет 2 177 человек. В настоящий момент выявлено 5 609 человек контактировавших с заболевшими, из них 2 206 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 3 042 граждан находятся в процессе диагностики, информирует правительство Амурской области.

В масштабе страны министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 4 февраля сообщает о 24 323 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 3 887 больше, чем днем ранее. 3 219 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 490 случаев с летальным исходом, 23 260 предположительных случаев заболевания. При этом 23 260 человека после заражения полностью выздоровели. За сутки этот показатель вырос почти на четверть.

В настоящий момент выявлено 252 154 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 18 457 уже прошли медицинское обследование, а 185 555 продолжают находиться на стадии диагностирования.

Количество новых фактов заражения на юге КНР за прошедшие сутки увеличилось незначительно. В Гонконге по-прежнему сообщается о 18 подтвержденных случаях заболевания, в Макао – 10, на Тайване – 11.