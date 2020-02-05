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сегодня, 11:33 2

Скончался бывший первый секретарь Благовещенского горкома КПСС Николай Пивень

Скончался бывший первый секретарь Благовещенского горкома КПСС Николай Пивень
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья на 85 году жизни скончался бывший первый секретарь Благовещенского горкома КПСС Николай Дмитриевич Пивень. Он возглавлял горком партии в 80-х годах прошлого века.

Николай Дмитриевич Пивень родился в 1935 году в Серышевском районе Амурской области. В 1961 году он вступил в КПСС. Трудовую деятельность начал в Хабаровске, после окончания ремесленного училища начал работать машинистом парохода «Коммунист» Амурского речного пароходства. С 1954 по 1964 годы работал на механическом заводе Белогорска.

В 1971 году был избран секретарем партийного комитета строительства Зейской ГЭС.

В июле 1980 года Николай Пивень был избран первым секретарем Благовещенского горкома КПСС. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. До выхода на пенсию Николай Пивень работал в строительной компании «Амурстрой», уже будучи на пенсии, трудился на заводе «Амурский металлист», сообщает пресс-служба городской администрации.

Прощание с Николаем Дмитриевичем состоится 5 февраля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на улице Красноармейской,103.

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#жизнь #память

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    26 минут назад

    уходят настоящие коммунисты

  • V.M.

    V.M.
    2 минуты назад

    Была лично знакома...

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