С февраля увеличился размер пособия на погребение

С 1 февраля на 3 % увеличено социальное пособие на погребение. В большинстве районов Амурской области его размер составит 7349,83 рубля. В северных территориях, где применяются повышенные коэффициенты, оно выше – 7962,32 рубля и 8574,80 рубля.

Пенсионный фонд выплачивает средства по случаю смерти только неработающих пенсионеров.

В районах Амурской области, имеющих районный коэффициент 1,4 (ряд территорий Сковородинского, Магдагачинского и Шимановского районов) размер пособия составит 8574,80 рубля. Там, где коэффициент равен 1,3 (Зейский, Тындинский, Селемджинский районы, а также территории поселковых и сельских администраций, расположенных в 30-километровой приграничной зоне области), размер пособия будет 7962,32 рубля. Где коэффициент составляет 1,2 (Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Шимановск и другие города) – 7349,83 рубля.

По информации Пенсионного фонда, чтобы получить компенсацию, граждане, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства, но не позднее 6 месяцев со дня смерти. Получателем может быть любой человек, предоставивший документы, даже не родственник. Жители отдалённых сёл могут направить заявление почтой, приложив оригинал справки о смерти, копии паспорта и трудовой книжки.

При личном обращении гражданин получает поручение на доставку социального пособия на погребение, по которому ему выплачиваются деньги в почтовом отделении. Согласно заявлению гражданина, пособие может быть перечислено почтовым переводом либо на банковскую карту обратившегося. Для этого надо предоставить реквизиты счета. Пособие выплачивается в день обращения на почтовом отделении. Выплата через банк займет не более 10 дней.

Помимо социального пособия на погребение, членам семьи выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера.