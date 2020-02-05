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У благовещенской полиции официально появился новый руководитель

У благовещенской полиции официально появился новый руководитель

5 февраля врио начальника УМВД России по Амурской области Виктор Марченко представил личному составу МО МВД России «Благовещенский» нового руководителя – подполковника полиции Дмитрия Ященко. На этом посту он сменил Илью Колотушкина, который возглавлял межмуниципальный отдел с 2016 года.

Виктор Марченко охарактеризовал его как опытного профессионала, пожелал ему хорошей и продуктивной службы, продолжать достойно выполнять задачу по охране правопорядка на территории оперативного обслуживания.

Дмитрий Ященко родился 10 ноября 1975 года в селе Тамбовка Тамбовского района Амурской области. В 2005 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году с должности милиционера группы патрульно-постовой службы милиции при отделе внутренних дел Тамбовского района Амурской области. Большая часть службы Дмитрия Александровича проходила в оперативных подразделениях – уголовный розыск, управление по борьбе с организованной преступностью, центр по противодействию экстремизму. Дмитрий Ященко возглавлял ОМВД России по Тамбовскому району, с апреля 2019 года по февраль 2020 года был заместителем начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Амурской области.

Награжден государственной наградой Российской Федерации «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными медалями Министерства внутренних дел Российской Федерации «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней, сообщает амурское управление МВД.

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#жизнь

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