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сегодня, 11:13 7

В Приморский край привезли почти 2 тонны овощей и фруктов из Китая

В Приморский край привезли почти 2 тонны овощей и фруктов из Китая
Фото: mp.weixin.qq.com

4 февраля три предприятия города Суйфэньхэ (КНР) вывезли в Россию около 2 тонн овощей и фруктов. Это первая партия продукции, поставленной в Приморский край после китайского Нового года и вспышки коронавируса. Часть ее должны привезти в Амурскую область.

Со 2 февраля заработало грузовое направление пограничного перехода Суйфэньхэ – Пограничный после того, как власти РФ потребовали закрыть погранпереход с 00:00 31 января из-за коронавируса.

Компании-экспортеры «Ланьян», «Юаньфэн» и «Баофу» аккумулировали на своих складах 1 858 тонн сельхозпродукции и рассчитывали начать поставки в Россию с 31 января, когда должен был заработать погранпереход. Но российская сторона в связи с эпидемиологической ситуацией в Китае, приняла решение закрыть пункты пропуска, а задержка в поставках могла привести к тому, что вся продукция на складах сгниет, сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Суйфэньхэ.

«В этот раз мы отправляем в Россию партию около 65 контейнеров с овощами и фруктами стоимостью в районе 13 миллионов юаней (1,857 миллиона долларов США)», – отметила гендиректор Суйфэньхэской торговой компании «Ланьян» Ван Яньдун.

Как сообщало Амур.инфо, из-за временного закрытия границ и запрета на грузовые перевозки в амурской столице заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая. Представители крупных торговых сетей Благовещенска говорили о том, что со дня на день им придут овощи и фрукты из Москвы и Приморского края.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    58 минут назад

    в Приморье не струсили как некоторые

  • ЛайКа

    ЛайКа
    52 минуты назад

    Дукла


    У нас тепличка ещё не всему штату на Майбахи с Бугатями заработала



  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    2 тонны???))) вы смеётесь показывая фото с фурами))) 2т это маленький грузовик с будкой, это Перекресток не хватит заполнить витрины, что за новость?((

  • vk_Екатерина Белая

    vk_Екатерина Белая
    41 минута назад

    2 000 тонн, опечатка в заголовке

  • inoy

    inoy
    35 минут назад

    ааа, ну это другая картина)

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    16 минут назад

    КОНь - вернись, мы всё простим и даже доплатим. ну пазяяяяяяяя.....

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    vk_Екатерина Белая

    2 000 тонн, опечатка в заголовке



    Так и в тексте новости 2 тонны указано.



    Да и эта инфа не тянет на 2 000 тонн никак:





    ~~Компании-экспортеры «Ланьян», «Юаньфэн» и «Баофу» аккумулировали на своих складах 1 858 тонн сельхозпродукции



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