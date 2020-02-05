В Приморский край привезли почти 2 тонны овощей и фруктов из Китая

4 февраля три предприятия города Суйфэньхэ (КНР) вывезли в Россию около 2 тонн овощей и фруктов. Это первая партия продукции, поставленной в Приморский край после китайского Нового года и вспышки коронавируса. Часть ее должны привезти в Амурскую область.

Со 2 февраля заработало грузовое направление пограничного перехода Суйфэньхэ – Пограничный после того, как власти РФ потребовали закрыть погранпереход с 00:00 31 января из-за коронавируса.

Компании-экспортеры «Ланьян», «Юаньфэн» и «Баофу» аккумулировали на своих складах 1 858 тонн сельхозпродукции и рассчитывали начать поставки в Россию с 31 января, когда должен был заработать погранпереход. Но российская сторона в связи с эпидемиологической ситуацией в Китае, приняла решение закрыть пункты пропуска, а задержка в поставках могла привести к тому, что вся продукция на складах сгниет, сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Суйфэньхэ.

«В этот раз мы отправляем в Россию партию около 65 контейнеров с овощами и фруктами стоимостью в районе 13 миллионов юаней (1,857 миллиона долларов США)», – отметила гендиректор Суйфэньхэской торговой компании «Ланьян» Ван Яньдун.

Как сообщало Амур.инфо, из-за временного закрытия границ и запрета на грузовые перевозки в амурской столице заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая. Представители крупных торговых сетей Благовещенска говорили о том, что со дня на день им придут овощи и фрукты из Москвы и Приморского края.