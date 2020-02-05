В Белогорске на руководителя строительной компании завели дело за долги по зарплате почти на 25 миллионов

В Белогорске на руководителя строительной компании заведено уголовное дело за невыплату зарплат. Кроме того, организацию по решению прокуратуры дисквалифицировали на один год, а руководителю дали крупный штраф. Своим работникам компания задолжала около 25 миллионов рублей.

Проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Строительная компания "Мост"» провела прокуратура Белогорска. Установлено, что в 2019 году организация систематически не выплачивала своим сотрудникам зарплату, а также несвоевременно рассчитывала работников при увольнении.

По результатам проверки надзорный орган направил в суд больше 500 заявлений о взыскании заработной платы, которые были удовлетворены. Задолженность на сумму около 25 миллионов рублей строительной компанией погашена полностью. Гендиректора организации подвергли административному наказанию в виде дисквалификации сроком на один год, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Также выяснилось, что по фактам невыплаты зарплаты руководитель организации неоднократно привлекался к административной ответственности, ему назначили несколько штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей.

Кроме того, материалы проверки прокуратура Белогорска направила в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Мост» возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), оно направлено в суд.