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сегодня, 11:02 0

В Приамурье золотодобытчик «забыл» провести рекультивацию лесного участка

В Приамурье золотодобытчик «забыл» провести рекультивацию лесного участка
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили нарушение в работе золотодобывающего предприятия – оно не провело положенную рекультивацию лесного участка. После обращения в суд золотодобытчика обязали выполнить эти работы.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в Селемджинском районе осуществляло разработку месторождения россыпного золота ЗАО «Дальняя». При этом предприятие не рекультивировало в установленные сроки лесной участок, где велась добыча.

Ведомство обратилось в суд, чтобы обязать предприятие провести рекультивацию участка в течение 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения. И суд полностью поддержал прокуратуру. Пока что решение в силу не вступило, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

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#природа #суды

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