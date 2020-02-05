В Приамурье золотодобытчик «забыл» провести рекультивацию лесного участка

В Амурской области выявили нарушение в работе золотодобывающего предприятия – оно не провело положенную рекультивацию лесного участка. После обращения в суд золотодобытчика обязали выполнить эти работы.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в Селемджинском районе осуществляло разработку месторождения россыпного золота ЗАО «Дальняя». При этом предприятие не рекультивировало в установленные сроки лесной участок, где велась добыча.

Ведомство обратилось в суд, чтобы обязать предприятие провести рекультивацию участка в течение 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения. И суд полностью поддержал прокуратуру. Пока что решение в силу не вступило, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.