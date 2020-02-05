В Ухане добровольцы спасают кошек, брошенных из-за коронавируса

С 23 января Ухань закрыт на карантин. Из-за этого около пяти миллионов человек вторую неделю не могут вернуться домой. Многие не рассчитывали, что будут отсутствовать так долго, и оставили питомцев одних.

Добровольцам приходится с риском для жизни проникать в квартиры с брошенными кошками и собаками. «По моей консервативной оценке, взаперти остаются около пяти тысяч домашних животных, которые в ближайшие дни могут погибнуть от голода. С 25 января я и другие добровольцы из нашей команды спасли сотни питомцев. Все эти дни мой телефон звонит без перерыва. Я почти не сплю», – рассказал активист Лао Мао.

Лао Мао рассказал о семейной паре, уехавшей из Уханя незадолго до объявления карантина. Они собирались вернуться через три дня, поэтому оставили своих кошек в городе. Когда власти закрыли город из-за вспышки коронавируса, их питомцы остались без еды. Паре удалось найти в соцсетях Лао Мао и уговорить его помочь животным, сообщает «Лента.ру». Чтобы попасть в квартиру, активисту пришлось забраться на балкон третьего этажа по ржавой трубе. Голодные, но еще живые кошки нашлись под диваном. По словам Лао Мао, когда хозяева увидели своих питомцев по видеосвязи, они расплакались от радости.

Общественный резонанс вызвал инцидент, когда в китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в больнице по подозрению на коронавирус. Они сослались на закон, требующий истреблять зараженных животных, и добавили, что соседи неоднократно требовали разобраться с кошкой, так как считали ее зараженной.

Известно, что коронавирусом заразились более 20,6 тысячи человек по всему миру, большинство из них находятся в Китае. 427 заболевших умерли, а 697 удалось полностью вылечиться. Также ученые выяснили, что вирус не передается от зараженной матери к плоду. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, так как количество стран, где появляются зараженные люди, постоянно увеличивается.