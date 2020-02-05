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Жителей Комсомольска-на-Амуре приговорили в Амурской области к колонии строгого режима

Жителей Комсомольска-на-Амуре приговорили в Амурской области к колонии строгого режима
Фото: Амур.инфо

В Бурейском районе Амурской области суд вынес приговор 39-летнему и 33-летнему жителям города Комсомольск-на-Амуре. Их обвиняли в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Оба получили реальные сроки лишения свободы.

Установлено, что в начале сентября 2019 года мужчины, предварительно договорившись, незаконно изготовили наркотическое средство – гашишное масло в особо крупном размере. Наркотик решили перевезти в Хабаровский край. Цели сбыта при этом у россиян не было.

Однако подельников задержали на территории Бурейского района сотрудники УФСБ России по Амурской области. Они обнаружили и изъяли пять полимерных бутылок с наркотическим средством общей массой более 3 килограммов.

Уголовное дело расследовалось амурским УФСБ России.

В суде мужчины раскаялись в содеянном, вину полностью признали. С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил одному из них 3 года и 10 месяцев лишения свободы, второму – 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание жителям Комсомольска-на-Амуре надлежит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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