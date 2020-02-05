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«Все хорошо, нас эвакуировали»: из Уханя вылетел самолет с российскими туристами (видео)

«Все хорошо, нас эвакуировали»: из Уханя вылетел самолет с российскими туристами (видео)
Фото: Скриншот видео

Из китайского города Ухань вылетел второй самолет ВКС с российскими туристами на борту. В их числе благовещенка Виктория, некоторое время жившая в китайском городе, откуда распространился коронавирус. Об эвакуации девушка рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

«Все хорошо, нас эвакуировали, сейчас мы находимся в Улан-Удэ на дозаправке. Дальше мы летим в Тюмень. Спасибо всем, кто переживает, волнуется», – сказала Виктория.

Накануне Виктория дала интервью программе «Простые вопросы», где рассказала, что россиянам пришлось долго ждать эвакуации, в то время, когда многие страны уже вывезли своих граждан. На момент интервью, по информации амурчанки, в китайском Ухане находились 123 российских туриста.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета находится 64 человека с личными вещами, их сопровождают вирусологи военного ведомства в защитном снаряжении и военные медики. Состояние пассажиров контролируется специалистами.

Как сообщает РБК, 4 февраля из аэропорта Уханя вылетел первый борт с россиянами. 82 пассажира в ходе полета также находились под наблюдением медиков и специалистов в области вирусологии.

Всех людей, которых российское правительство эвакуирует из Китая в связи с опасностью коронавируса 2019-nCoV, направляют в Тюменскую область. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, там разместили карантинный центр. В нем перевезенные из КНР граждане проведут две недели.

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр заболевания город Ухань, увеличилось до 479 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

По данным ведомства, 362 жертвы находились в Ухане. В провинции число новых случаев пневмонии, вызванных коронавирусом, выросло на 3 156 человек. Более 800 пациентов выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания выявили в других городах Китая, Великобритании, США, Германии, Таиланде, Сингапуре, России и других странах.

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение и ограничила авиасообщение с КНР. Власти также решили эвакуировать россиян из Китая. Президент Владимир Путин приказал привлечь для эвакуации граждан Воздушно-космические силы. Из Уханя вылетели два самолета, на борту которых в общей сложности 146 россиян.

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#Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    Ну наконец то!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    чё радоваться то так рано?

    мож их в Тюень на котельную прямым ходом.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Ждём стоны из Тюменского изолятора)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    чё радоваться то так рано?

    мож их в Тюень на котельную прямым ходом.



    И без похоронной процессии



  • inoy

    inoy
    1 час назад

    за полярный круг на 21 день пожалуйста соотечественников)))

  • Amurskiy

    Amurskiy
    48 минут назад

    Корефана приболел...

    Не растит томаты

    Огурцы он не растит...

    Кончились салаты.

    Вирус где-то подхватил,

    Родом из Уханя.

    Пухнет с голоду без сил

    Бедный русский Ваня.

    Не покушаешь теперь,

    Огурец нитратный

    Не вдохнешь ты суйфуньхэ

    Воздух ароматный!

    Не продаст ему трусы

    Улыбаясь куня

    Не везут автобусЫ

    Толпы из хуньчуня.

    Вроде и земли полно

    Руки, ноги целы...

    Но пустуют уж давно

    Овощей отделы

    Помощь срочно шлите нам

    Лук из аргентины

    Баклажан шлет амстердам

    Зелень - филипины

    Огурцы ирак пришлет

    Кабачок кубинский

    А еще мож бог пошлет

    Помидор грузинский!

    Вирус вирус что ты сделал

    Даже не случайно

    Показал что все мы слуги

    Бренда мейд ин чайна!

    Может ближе мы на шаг

    К импортзамещению?

    Овощ вырастит наш флаг

    К соседей устрашению!

    Уважения заслужим

    Ни танками, ракетами

    А своими огурцами,

    В русское одетыми!

    Автор Неизвестен!!!

  • Алхимик

    Алхимик
    38 минут назад

    Представляю, какой треш начнётся, если заболевших выявят в городе...

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    32 минуты назад

    Вот типичный представитель блогера обыкновенного, классического.

    Хайпует девка, привлекает внимание, как будто там Сталинград.

    Уже которая новость по счету.

  • Chupa

    Chupa
    31 минута назад

    Уже не интересно. Нейух было туда лететь, что бы потом ныть. Вас всех предупреждали, что границы закроют в связи с вирусом!

  • inoy

    inoy
    19 минут назад

    а перелёт они оплачивают????

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