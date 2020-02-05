«Все хорошо, нас эвакуировали»: из Уханя вылетел самолет с российскими туристами (видео)

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«Все хорошо, нас эвакуировали, сейчас мы находимся в Улан-Удэ на дозаправке. Дальше мы летим в Тюмень. Спасибо всем, кто переживает, волнуется», – сказала Виктория.

Накануне Виктория дала интервью программе «Простые вопросы», где рассказала, что россиянам пришлось долго ждать эвакуации, в то время, когда многие страны уже вывезли своих граждан. На момент интервью, по информации амурчанки, в китайском Ухане находились 123 российских туриста.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета находится 64 человека с личными вещами, их сопровождают вирусологи военного ведомства в защитном снаряжении и военные медики. Состояние пассажиров контролируется специалистами.

Как сообщает РБК, 4 февраля из аэропорта Уханя вылетел первый борт с россиянами. 82 пассажира в ходе полета также находились под наблюдением медиков и специалистов в области вирусологии.

Всех людей, которых российское правительство эвакуирует из Китая в связи с опасностью коронавируса 2019-nCoV, направляют в Тюменскую область. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, там разместили карантинный центр. В нем перевезенные из КНР граждане проведут две недели.

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр заболевания город Ухань, увеличилось до 479 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

По данным ведомства, 362 жертвы находились в Ухане. В провинции число новых случаев пневмонии, вызванных коронавирусом, выросло на 3 156 человек. Более 800 пациентов выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания выявили в других городах Китая, Великобритании, США, Германии, Таиланде, Сингапуре, России и других странах.

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение и ограничила авиасообщение с КНР. Власти также решили эвакуировать россиян из Китая. Президент Владимир Путин приказал привлечь для эвакуации граждан Воздушно-космические силы. Из Уханя вылетели два самолета, на борту которых в общей сложности 146 россиян.