В Приамурье пропал молодой человек

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В Амурской области полицией разыскивается Никита Иванов 2002 года рождения. Молодой человек 27 января ушел из дома в селе Константиноградовка Ивановского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы парня: на вид 16 лет, рост 175-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Был одет: зимняя куртка черного цвета, шапка темно-синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки темного цвета.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, Никита Иванов может находиться на территории Благовещенска или села Тамбовка. Во время разговора может представляться сиротой, не имеющим постоянного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8 (41649) 52-2-22, 02, 8-924-846-20-71.