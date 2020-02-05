Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:24 0

В Приамурье пропал молодой человек

В Приамурье пропал молодой человек
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области полицией разыскивается Никита Иванов 2002 года рождения. Молодой человек 27 января ушел из дома в селе Константиноградовка Ивановского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы парня: на вид 16 лет, рост 175-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Был одет: зимняя куртка черного цвета, шапка темно-синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки темного цвета.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, Никита Иванов может находиться на территории Благовещенска или села Тамбовка. Во время разговора может представляться сиротой, не имеющим постоянного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8 (41649) 52-2-22, 02, 8-924-846-20-71.

Просмотров всего: 1102

#происшествия

распечатать


Происшествия

Жителю Белогорска, пытавшемуся «угнать» банкомат, вынесли приговор
В России и мире

Учительницу посадили почти на три года за оргию со школьниками
Происшествия 1

В провинции Хэйлунцзян подтверждено 190 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Происшествия

Жителей Комсомольска-на-Амуре приговорили в Амурской области к колонии строгого режима
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь