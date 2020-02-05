Структура ВТБ продала долю в компании Petropavlovsk за 28,4 миллиона долларов

Акции и облигации выкупила компания Aeon Mining Limited, принадлежащая бизнесмену Роману Троценко. В 2017 году она продала ценные бумаги структуре ВТБ по сделке РЕПО.

VTB Bank (Europe) SE – структура ВТБ – вышла из капитала четвертой по размеру золотодобывающей компании Petropavlovsk. Структура владела 300 миллионами обыкновенных акций (9,06%).

О сделке со ссылкой на сайт Лондонской биржи пишет РБК. Согласно данным золотодобытчика, 3 февраля Aeon Mining Limited выкупила 300 миллионов обыкновенных акций и конвертируемых облигаций с погашением до 2024 года, которые ранее принадлежали VTB Bank (Europe) SE (бывшая VTB bank (Deutschland) AG). Общая сумма сделки составила 28,4 миллиона долларов.

21 декабря 2017 года Aeon Mining Limited продала эти акции VTB Bank (Europe) SE по сделке РЕПО, которая предполагает обратную продажу ценных бумаг. Компания принадлежит Научно-производственному объединению «Альтаир», которое контролирует бизнесмен Роман Троценко.

Он является крупнейшим акционером Petropavlovsk. В июле 2019 года компания «НПО «Альтаир» Троценко купила кипрскую Fincraft Holdings, которая контролировала 22,42 % золотодобытчика.







В конце октября 2019 года долю в золотодобывающей компании приобрел бывший член совета директоров группы ПИК и владелец Озерного полиметалического месторождения в Бурятии Владислав Свиблов. Его компания Fortiana Holdings купила 4,6 %.

Petropavlovsk занимается добычей золота в Амурской области. В регионе работают четыре его предприятия – Пионер, Албын, Маломыр и Покровский рудник. Компания добывает более 400 тысяч тройских унций золота в год.







Мажоритарный акционер компании – Роман Троценко владеет 22,37 % акций и облигаций Petropavlovsk, конвертируемые в 5,97 % ценных бумаг. Второй крупнейший акционер золотодобытчика – структуры Prosperity с долей 15,23 %, пишет ТАСС.