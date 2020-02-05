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сегодня, 10:04 33

Благовещенка рассказала, что на ее дочь напали бездомные собаки

Благовещенка рассказала, что на ее дочь напали бездомные собаки
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Евгения. Горожанка рассказала, что ей и другим людям доставляет проблемы группа бездомных собак, которые ведут себя агрессивно. Животные даже напали на 13-летнюю дочь благовещенки.

«Мы живем на пересечении улиц Политехнической и Фрунзе. Мой ребенок посещает 5-ю школу – идет по улице Фрунзе – и бассейн ежедневно, так же по улице Фрунзе. Как-то она шла по улице, это была суббота, 08:20 утра. Ни машин, ни людей – никого: выходной день. На перекрестке Фрунзе – Театральной собиралась переходить дорогу, на нее из-за угла – три собаки, окружили и бросались на нее. Она стоит, кричит: "Помогите!". Ехала женщина, остановилась и разогнала [собак]», – рассказала Евгения. Дочь благовещенки в тот раз чудом не пострадала.

С тех пор, говорит Евгения, ей приходится периодически провожать ребенка, когда есть такая возможность. Собаки по-прежнему проявляют агрессию к людям.

«За две недели, когда я ее провожала, уже были две попытки нападения этих собак на нас. В субботу у меня не было возможности проводить – она шла, и снова эта стая собак кинулась на нее. Она успела забежать в магазин по улице Фрунзе, 91. Заскочила, переждала и через 5-ю школу, через вот эти прутья пролезла, в общем, рюкзак перекинула – вот таким способом. Сегодня опять то же самое», – поведала Евгения.

Женщина говорит, что обращалась с этой проблемой в управление ЖКХ администрации Благовещенска, а также писала в Инстаграме губернатору Амурской области Василию Орлову.

«Мы чего ждем, пока просто кого-то загрызут?» – задается вопросом Евгения.

Ситуацию агентству прокомментировали в управлении ЖКХ администрации Благовещенска. «Мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа, в том числе в районе пересечения улицы Политехническая и улицы Фрунзе, будут проведены после определения специализированной подрядной организации, в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Проведение закупочных процедур запланировано на февраль 2020 года», – сообщили в управлении ЖКХ.

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#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Данная проблема с собаками в городе не решается. Власть бездействует!!! прикрываясь законадательством. Чиновники пешком не ходят и данной проблемы просто не замечают, ну не видят они собак!!! У них чиновников более вадные дела, они нудные и правильные отчеты государю готовят и отправляют.

  • freeslim

    freeslim
    1 час назад

    А потом напишут, что конкурс не состоялся, т.к. не было желающих, подрядная организация не определена и как обычно ничего не изменится. Евнения, напишите лучше обращение в прокуратуру, чтобы они проверку в отношении управления, министерства ЖКХ провели, администрации города. Быть может еще заявление в полицию можно написать, что бездействие уполномоченных органов способствует созданию опасных условий для жизни несовершеннолетних.

  • Chief

    Chief
    1 час назад

    А где защитники бездомных собак??? почему они бездействуют? взяли бы их на поруки, а то только языками трещать в соц. сетях. А власть ждет когда кто то возьмет их и перестреляет, заведут уголовное дело, человека посадят, кто то получит медаль, в городе исчезнет проблема! на какое то время

  • chuchundra

    chuchundra
    1 час назад

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..

  • chuchundra

    chuchundra
    1 час назад

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..

  • chuchundra

    chuchundra
    1 час назад

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..

  • chuchundra

    chuchundra
    1 час назад

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..

  • chuchundra

    chuchundra
    1 час назад

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    путину напиши, или находи общий язык с собаками которых сама же выгнала на улицу.

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.



    Но недолго. Ибо здравомыслие победит.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Дикие животные в черте города, да ещё и агрессивные подлежат уничтожению и точка!



    А вы можете смеяться сколько угодно пока это вас лично не коснулось



    Два дня назад две собачки игрались кусая друг с другом, сегодня мимо меня пробегала стая из 9-ти собак и я оба просто вросла в землю от страха!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    58 минут назад

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.



    Но недолго. Ибо здравомыслие победит.



    Ой, лучше не трогайте это, мой вам совет, а то и вам буй на лоб пришьёт



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    47 минут назад

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.



    Но недолго. Ибо здравомыслие победит.



    вы хотите сказать что действия и постановления Управление ветеренарии и Администрация города лишены здравого смысла??

  • Барабака

    Барабака
    45 минут назад

    «Мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа, в том числе в районе пересечения улицы Политехническая и улицы Фрунзе, будут проведены после определения специализированной подрядной организации, в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Проведение закупочных процедур запланировано на февраль 2020 года»

    Хаааааа, мне так же написали в ответ на обращение в администрацию. Только улицу и район изменили.

    Задолбали эти собаки и их жалеющие, сил нет. То бля прикормят у дома, то вопят, что собачки несчастные, а люди их обижают.

    Стотысячный раз повторю - жалко, заберите домой!!! Я так и сделала.

    Или не нойте, когда трупы собачьи находите.

  • холостяк

    холостяк
    44 минуты назад

    Chief

    А где защитники бездомных собак??? почему они бездействуют? взяли бы их на поруки, а то только языками трещать в соц. сетях. А власть ждет когда кто то возьмет их и перестреляет, заведут уголовное дело, человека посадят, кто то получит медаль, в городе исчезнет проблема! на какое то время



    Я уже миллиард миллионов раз писал Зоо защитники не ЖКХ не ГСТК это не их обязанность отлавливать агрессивные стаи собак и держать их по своим квартирам и держать за свой счет пожизненно. Огромная проблема в том, что тендер действует пару месяцев, а не весь год. К примеру, сейчас проведут тендер в феврале, отловят 100-200 собак. А в июле августе еще кого-нибудь покусают, а тендер исполнен, ждите следующего года. Мое мнение нужно специальная служба ГСТК которая будет отлавливать 365 дней в году, только тех собак которые реально представляет угрозу жителям. А не по заявлениям бабушек, которые жалуются что собаки спят на клумбах и цветы портят. Денег на тысячу не хватит. Ну и тотальная стерилизация всех подряд.

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.



    Но недолго. Ибо здравомыслие победит.



    вы хотите сказать что действия и постановления Управление ветеренарии и Администрация города лишены здравого смысла??



    Слово "вынужденные" пропущено.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    42 минуты назад

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.



    Но недолго. Ибо здравомыслие победит.



    вы хотите сказать что действия и постановления Управление ветеренарии и Администрация города лишены здравого смысла??



    Слово "вынужденные" пропущено.



    т.е. они временно и вынужденно периодически лишаются рассудка если не знают что делать??

  • Барабака

    Барабака
    41 минута назад

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Какие нахрен приюты? Они наполнятся, и вы будете везде бросать крик о помощи, мол нам нужны новые приюты? Вы умеете хотя бы на пару-тройку шагов вперед видеть ситуацию, просчитывать её как-то?

  • Барабака

    Барабака
    37 минут назад

    холостяк

    Chief

    А где защитники бездомных собак??? почему они бездействуют? взяли бы их на поруки, а то только языками трещать в соц. сетях. А власть ждет когда кто то возьмет их и перестреляет, заведут уголовное дело, человека посадят, кто то получит медаль, в городе исчезнет проблема! на какое то время



    Я уже миллиард миллионов раз писал Зоо защитники не ЖКХ не ГСТК это не их обязанность отлавливать агрессивные стаи собак и держать их по своим квартирам и держать за свой счет пожизненно. Огромная проблема в том, что тендер действует пару месяцев, а не весь год. К примеру, сейчас проведут тендер в феврале, отловят 100-200 собак. А в июле августе еще кого-нибудь покусают, а тендер исполнен, ждите следующего года. Мое мнение нужно специальная служба ГСТК которая будет отлавливать 365 дней в году, только тех собак которые реально представляет угрозу жителям. А не по заявлениям бабушек, которые жалуются что собаки спят на клумбах и цветы портят. Денег на тысячу не хватит. Ну и тотальная стерилизация всех подряд.



    Да бездомные собаки в принципе в жилых районах не должны обитать.

    И у домов их подкармливать нельзя.

    А с волонтёрами вообще непонятно... Собаке перец рассыпали - сволочи поганые, на ребёнка собаки напали - люди виноваты.

    Вы в своём уме вообще?

    Получается, что вы, волонтёры, тоже виноваты в том, что есть бездомные собаки в городе?

  • холостяк

    холостяк
    36 минут назад

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    А вот интересно Первомайская Фрунзе Ленина снесли 5-10 домов, в прошлом году от туда 4-6 щенков подростков вывозил Оставались еще пару бараков в каждом собаки с щенками. Вопрос кто-нибудь понес ответственность, что 5-10 собак остались охранять руины своих домов. Кто-нибудь при переселении из ветхого жилья проверяет куда питомцы денутся.

  • холостяк

    холостяк
    33 минуты назад

    Барабака

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Какие нахрен приюты? Они наполнятся, и вы будете везде бросать крик о помощи, мол нам нужны новые приюты? Вы умеете хотя бы на пару-тройку шагов вперед видеть ситуацию, просчитывать её как-то?



    Отличная логика, не относите щенков и котят в приюты, выбрасывайте их на улицы пускай стаи пополняются все равно приют переполнится?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    32 минуты назад

    Барабака

    холостяк

    Chief

    А где защитники бездомных собак??? почему они бездействуют? взяли бы их на поруки, а то только языками трещать в соц. сетях. А власть ждет когда кто то возьмет их и перестреляет, заведут уголовное дело, человека посадят, кто то получит медаль, в городе исчезнет проблема! на какое то время



    Я уже миллиард миллионов раз писал Зоо защитники не ЖКХ не ГСТК это не их обязанность отлавливать агрессивные стаи собак и держать их по своим квартирам и держать за свой счет пожизненно. Огромная проблема в том, что тендер действует пару месяцев, а не весь год. К примеру, сейчас проведут тендер в феврале, отловят 100-200 собак. А в июле августе еще кого-нибудь покусают, а тендер исполнен, ждите следующего года. Мое мнение нужно специальная служба ГСТК которая будет отлавливать 365 дней в году, только тех собак которые реально представляет угрозу жителям. А не по заявлениям бабушек, которые жалуются что собаки спят на клумбах и цветы портят. Денег на тысячу не хватит. Ну и тотальная стерилизация всех подряд.



    Да бездомные собаки в принципе в жилых районах не должны обитать.

    И у домов их подкармливать нельзя.

    А с волонтёрами вообще непонятно... Собаке перец рассыпали - сволочи поганые, на ребёнка собаки напали - люди виноваты.

    Вы в своём уме вообще?

    Получается, что вы, волонтёры, тоже виноваты в том, что есть бездомные собаки в городе?



    получается очень просто получается. Виноваты жители которые бесконтрольно размножают своих собак и ни вет.управление и ни администрация нехотят работать в направлении чтоб это присеч, это очень долго, многогранно и тяжело. Виноваты те жители которые заводят собаку поигратся на месяц и зате м она идет на выброс во двор. И опять контроля за заведением животного нет, потому что это сложно, муторно и надо работать и многое менять в структуре вет. контроля.

  • Барабака

    Барабака
    30 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Барабака

    холостяк

    Chief

    А где защитники бездомных собак??? почему они бездействуют? взяли бы их на поруки, а то только языками трещать в соц. сетях. А власть ждет когда кто то возьмет их и перестреляет, заведут уголовное дело, человека посадят, кто то получит медаль, в городе исчезнет проблема! на какое то время



    Я уже миллиард миллионов раз писал Зоо защитники не ЖКХ не ГСТК это не их обязанность отлавливать агрессивные стаи собак и держать их по своим квартирам и держать за свой счет пожизненно. Огромная проблема в том, что тендер действует пару месяцев, а не весь год. К примеру, сейчас проведут тендер в феврале, отловят 100-200 собак. А в июле августе еще кого-нибудь покусают, а тендер исполнен, ждите следующего года. Мое мнение нужно специальная служба ГСТК которая будет отлавливать 365 дней в году, только тех собак которые реально представляет угрозу жителям. А не по заявлениям бабушек, которые жалуются что собаки спят на клумбах и цветы портят. Денег на тысячу не хватит. Ну и тотальная стерилизация всех подряд.



    Да бездомные собаки в принципе в жилых районах не должны обитать.

    И у домов их подкармливать нельзя.

    А с волонтёрами вообще непонятно... Собаке перец рассыпали - сволочи поганые, на ребёнка собаки напали - люди виноваты.

    Вы в своём уме вообще?

    Получается, что вы, волонтёры, тоже виноваты в том, что есть бездомные собаки в городе?



    получается очень просто получается. Виноваты жители которые бесконтрольно размножают своих собак и ни вет.управление и ни администрация нехотят работать в направлении чтоб это присеч, это очень долго, многогранно и тяжело. Виноваты те жители которые заводят собаку поигратся на месяц и зате м она идет на выброс во двор. И опять контроля за заведением животного нет, потому что это сложно, муторно и надо работать и многое менять в структуре вет. контроля.



    А почему винят всех? Мол, вы сами виноваты. Девочка выбросила щенка? В чём она виновата перед собаками, которые на неё кидаются? Почему она должна это терпеть изо дня в день, и бояться ходить на улицу?

  • Барабака

    Барабака
    29 минут назад

    холостяк

    Барабака

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Какие нахрен приюты? Они наполнятся, и вы будете везде бросать крик о помощи, мол нам нужны новые приюты? Вы умеете хотя бы на пару-тройку шагов вперед видеть ситуацию, просчитывать её как-то?



    Отличная логика, не относите щенков и котят в приюты, выбрасывайте их на улицы пускай стаи пополняются все равно приют переполнится?



    Приюты не берут котят и щенков.

    У нас в городе есть приют, он переполнен. Построят еще 4 - будет в городе 5 переполненных приютов, и стаи бездомных собак на улицах

  • Барабака

    Барабака
    26 минут назад

    Давайте строить приюты на весь бюджет. Гулять так гулять. Один переполнился - выстроим второй. И так до бесконечности, пока есть деньги в бюджете и место под застройку.

    Холостяк, за городом можете взять гектар, и свозить туда всех отловленных собак. Заодно и волонтёров разгрузите... Содержать собак можно как и сейчас - на пожертвования. Всё равно этим сейчас и занимаетесь, просто будет больше места для отловленных.

  • volck0v

    volck0v
    22 минуты назад

    Губернатор вроде поднимал вопрос по поводу собачьего гриппа. Не прокатило?

  • холостяк

    холостяк
    19 минут назад

    ЛайКа

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Дикие животные в черте города, да ещё и агрессивные подлежат уничтожению и точка!

    А вы можете смеяться сколько угодно пока это вас лично не коснулось

    Два дня назад две собачки игрались кусая друг с другом, сегодня мимо меня пробегала стая из 9-ти собак и я оба просто вросла в землю от страха!



    Что такое дикое животное? Которое бегает в лесу. У нас в городе беспризорные собаки!

    Как отличить в стаи собаки беспризорные от собак на самовыгуле. Не докажешь что собака на самовыгуле, типа я не я и собака не моя, или она только что выбежала. По закону Убивать собак нельзя вам полный закон скинуть чтобы вы почитали?

  • холостяк

    холостяк
    18 минут назад

    ЛайКа

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Дикие животные в черте города, да ещё и агрессивные подлежат уничтожению и точка!

    А вы можете смеяться сколько угодно пока это вас лично не коснулось

    Два дня назад две собачки игрались кусая друг с другом, сегодня мимо меня пробегала стая из 9-ти собак и я оба просто вросла в землю от страха!



    Вы видели диких животных; лис, волков которые с лесу пришли? У нас в городе безнадзорные животные. На все сто процентов Согласен что агрессивных собак не должно быть и это обязанность администрации.

  • Барабака

    Барабака
    12 минут назад

    холостяк

    ЛайКа

    chuchundra

    Chief Вы такой смешной.. или смешная.. Дело в том, что руки ни у кого не резиновые! Ни у простых людей ни у волонтерства.. Проблема в людях.. поигрались.. выкинули.. одичали.. оголодали.. пошли еду клянчить и стали агрессорами.. Государство у нас такое и местные власти.. обещали открыть 4-ое межмуниципальных приюта. Но.... воз и ныне там пока..



    Дикие животные в черте города, да ещё и агрессивные подлежат уничтожению и точка!

    А вы можете смеяться сколько угодно пока это вас лично не коснулось

    Два дня назад две собачки игрались кусая друг с другом, сегодня мимо меня пробегала стая из 9-ти собак и я оба просто вросла в землю от страха!



    Что такое дикое животное? Которое бегает в лесу. У нас в городе беспризорные собаки!

    Как отличить в стаи собаки беспризорные от собак на самовыгуле. Не докажешь что собака на самовыгуле, типа я не я и собака не моя, или она только что выбежала. По закону Убивать собак нельзя вам полный закон скинуть чтобы вы почитали?



    Вам Конституцию скинуть? Там написано, что человек имеет свободу передвижения и право на неприкосновенность.

  • Барабака

    Барабака
    9 минут назад

    Я бы на месте мамы пожаловалась уполномоченному по правам несовершеннолетних, наверное.

    Получается ведь, что дети страдают потому что органы власти бездействуют.

  • Myxira

    Myxira
    2 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    Myxira

    ФЕЯ-ЭНИ

    скоро в действии будет отлов стерилизация выпуск, и все собаки будут жить там где их и взяли т.е. куда хозяева выгнали их из дома.



    Но недолго. Ибо здравомыслие победит.



    вы хотите сказать что действия и постановления Управление ветеренарии и Администрация города лишены здравого смысла??



    Слово "вынужденные" пропущено.



    т.е. они временно и вынужденно периодически лишаются рассудка если не знают что делать??



    Фея, разжую: вынужденные действия лишены здравого смысла - и это не значит, что действующий лишен рассудка. Это значит что тот, кто вынудил действовать в заданном русле, со здравомыслием не в ладах.

  • sms-ка

    sms-ка
    56 секунд назад

    Отлавливать и гуманным способом усыплять. Приюты не помогут. Эта проблема не только в городе. В Чигирях стаи бегают по 8-10 особей, причем возле школы тоже, все здоровые, агрессивные. Стрелять нельзя, закон не позволяет, но если разорвет ребенка, родителям уже будет все равно на закон. И опять этот хваленный 44-ФЗ, который не позволяет быстро и эффективно решить проблему. Просто дети у чиновников, как и они сами, не ходят пешком в школу.

  • холостяк

    холостяк
    22 секунды назад

    Барабака

    ФЕЯ-ЭНИ

    Барабака

    холостяк

    Chief

    А где защитники бездомных собак??? почему они бездействуют? взяли бы их на поруки, а то только языками трещать в соц. сетях. А власть ждет когда кто то возьмет их и перестреляет, заведут уголовное дело, человека посадят, кто то получит медаль, в городе исчезнет проблема! на какое то время



    Я уже миллиард миллионов раз писал Зоо защитники не ЖКХ не ГСТК это не их обязанность отлавливать агрессивные стаи собак и держать их по своим квартирам и держать за свой счет пожизненно. Огромная проблема в том, что тендер действует пару месяцев, а не весь год. К примеру, сейчас проведут тендер в феврале, отловят 100-200 собак. А в июле августе еще кого-нибудь покусают, а тендер исполнен, ждите следующего года. Мое мнение нужно специальная служба ГСТК которая будет отлавливать 365 дней в году, только тех собак которые реально представляет угрозу жителям. А не по заявлениям бабушек, которые жалуются что собаки спят на клумбах и цветы портят. Денег на тысячу не хватит. Ну и тотальная стерилизация всех подряд.



    Да бездомные собаки в принципе в жилых районах не должны обитать.

    И у домов их подкармливать нельзя.

    А с волонтёрами вообще непонятно... Собаке перец рассыпали - сволочи поганые, на ребёнка собаки напали - люди виноваты.

    Вы в своём уме вообще?

    Получается, что вы, волонтёры, тоже виноваты в том, что есть бездомные собаки в городе?



    получается очень просто получается. Виноваты жители которые бесконтрольно размножают своих собак и ни вет.управление и ни администрация нехотят работать в направлении чтоб это присеч, это очень долго, многогранно и тяжело. Виноваты те жители которые заводят собаку поигратся на месяц и зате м она идет на выброс во двор. И опять контроля за заведением животного нет, потому что это сложно, муторно и надо работать и многое менять в структуре вет. контроля.



    А почему винят всех? Мол, вы сами виноваты. Девочка выбросила щенка? В чём она виновата перед собаками, которые на неё кидаются? Почему она должна это терпеть изо дня в день, и бояться ходить на улицу?



    Не хотите проехать посмотреть сколько домов в том районе снесли? Надеюсь у всех есть два Гис. Посмотрите район Ленина Первомайская Фрунзе. Как вы думаете все жильцы кто оттуда забрали собак, которые охраняли дома перевезли в однокомнатные квартиры на девятый этаж, цепных псов? Неужели Вы думаете если собаки привыкли жить на улицах будут жить в квартире. Да в основном страдают невинные люди. И да дети не могут себя защитить особенно если до этого взрослые гоняли этих собак кидали в них камнями а собаки все таки животные и стараются отомстить кто не может защитится.

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