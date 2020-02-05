Благовещенка рассказала, что на ее дочь напали бездомные собаки

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Евгения. Горожанка рассказала, что ей и другим людям доставляет проблемы группа бездомных собак, которые ведут себя агрессивно. Животные даже напали на 13-летнюю дочь благовещенки.

«Мы живем на пересечении улиц Политехнической и Фрунзе. Мой ребенок посещает 5-ю школу – идет по улице Фрунзе – и бассейн ежедневно, так же по улице Фрунзе. Как-то она шла по улице, это была суббота, 08:20 утра. Ни машин, ни людей – никого: выходной день. На перекрестке Фрунзе – Театральной собиралась переходить дорогу, на нее из-за угла – три собаки, окружили и бросались на нее. Она стоит, кричит: "Помогите!". Ехала женщина, остановилась и разогнала [собак]», – рассказала Евгения. Дочь благовещенки в тот раз чудом не пострадала.

С тех пор, говорит Евгения, ей приходится периодически провожать ребенка, когда есть такая возможность. Собаки по-прежнему проявляют агрессию к людям.

«За две недели, когда я ее провожала, уже были две попытки нападения этих собак на нас. В субботу у меня не было возможности проводить – она шла, и снова эта стая собак кинулась на нее. Она успела забежать в магазин по улице Фрунзе, 91. Заскочила, переждала и через 5-ю школу, через вот эти прутья пролезла, в общем, рюкзак перекинула – вот таким способом. Сегодня опять то же самое», – поведала Евгения.

Женщина говорит, что обращалась с этой проблемой в управление ЖКХ администрации Благовещенска, а также писала в Инстаграме губернатору Амурской области Василию Орлову.

«Мы чего ждем, пока просто кого-то загрызут?» – задается вопросом Евгения.

Ситуацию агентству прокомментировали в управлении ЖКХ администрации Благовещенска. «Мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа, в том числе в районе пересечения улицы Политехническая и улицы Фрунзе, будут проведены после определения специализированной подрядной организации, в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Проведение закупочных процедур запланировано на февраль 2020 года», – сообщили в управлении ЖКХ.