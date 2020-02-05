Временный коридор через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ будет открыт 5 февраля

«Мы в активном диалоге с нашими российскими гражданами. Получили информацию, что порядка 30-40 человек хотели бы вернуться в страну. С китайской стороной согласовали – 5 февраля будет открыт временный коридор через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ также с 14:00 до 16:30 по амурскому времени», – сообщила первый замминистра экономических отношений и внешних связей Екатерина Киреева.

По временному коридору могут въехать российские граждане, а также китайские, имеющие вид на жительство в РФ. «При этом по решению федеральных структур, постановлением главного государственного санитарного врача РФ такие граждане с видом на жительство должны изолироваться на срок до 2-х недель, о чём уже проинформированы наши китайские партнёры», – отметила Екатерина Киреева.

Параллельно продолжает работать контактный телефон по приёму обращений амурчан, которые хотели бы вернуться через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ с учётом принятых на федеральной уровне решений.

28 января власти Приамурья по согласованию с китайской стороной впервые организовали такой транспортный коридор, тогда автобусами из Китая в Россию вернулись 239 человек, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ. Все прибывшие по временному коридору были обследованы, вирусных и инфекционных заболеваний у них не обнаружили. По первому коридору 28 января вернулась в Россию и амурчанка с подозрением на острый аппендицит, ее госпитализировали в Благовещенскую горбольницу.

Повторно временные окна на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ организовывали 1 и 2 февраля, всего домой вернулись более 400 граждан России и граждане Китая, имеющие вид на жительство в РФ, несколько десятков жителей Китая выехали из Благовещенска в Хэйхэ, пишет biang.ru.