Дом научной коллаборации в Благовещенске расширил возрастные рамки для зачисления детей

Фото: obr.amurobl.ru

Дом научной коллаборации заработал при Амурском государственном университете с сентября 2019 года. К концу 2019-го численность обучающихся достигла 452 человек.

«Программы центра нацелены на то, чтобы ребенок подходил к выбору профессии осознанно. Для этого ядром направлений подготовки выбраны современные, востребованные компетенции, формирование и развитие которых происходит в рамках трех модулей: "Детский университет" – для учащихся 5-9-х классов, "Малая академия" – для старшеклассников, абитуриентов и студентов средних учебных заведений и "Урок технологии"», – прокомментировала директор Дома научной коллаборации Виктория Еремина.

В этом году к уже имеющимся направлениям обучения, таким как робототехника, профдизайн, VR и информационные технологии, добавились новые – биоинформатика (изучение биологических процессов с помощью современных вычислительных технологий) и машинное обучение (программирование). На сегодняшний день их изучают около 100 детей.

На разные направления подготовки еще есть свободные места. Для зачисления необходимо подать заявку. Это можно сделать на официальном сайте по ссылке: dnk28.ru.

«Основная доля обучающихся нашего центра – представители областного центра. При этом мы готовы принять ребят из любых территорий, главное, чтобы был организован подвоз. Например, наш центр посещают школьники села Чигири Благовещенского района», – отметила Виктория Еремина.

До конца 2020 года в центре планируется обучить не менее 500 человек, отдельными мероприятиями планируется охватить около двух тысяч юных амурчан, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.