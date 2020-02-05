Поющих пассажиров предложено высаживать из электричек: обзор прессы

Коллекторам разрешили не представляться по имени-отчеству; на штрафы за нарушение ПДД предложено делать скидку; Пелагея при разводе оставит мужу дом за 75 миллионов рублей. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Моя Мадонна». Здесь можно прочесть и о том, как бывший муж, чтоб ему провалиться, всю прошлую совместную жизнь утаивал деньги. Ну не тварь ли? (Про тварь, уточню, это уже вопрос от меня). Можно прочесть и о том, почему муж (это уже другой муж, из другой публикации), так вот, почему муж может, но не хочет. (В моей голове опять пронеслось слово, которое я только что назвал.)

Еще я с интересом прочитал материал Татьяны Ямщиковой об инстаграмщице Оксане Мяло из Свободного. Женщина доказывает Фомам неверующим, что жизнь прекрасна (да-да, есть и такие, кто этому не верит!) В прекрасности жизни можно убедиться, посмотрев на радостные, очень симпатичные фотографии-иллюстрации. В общем, «Мою Мадонну» стоит только открыть, и…

Напишут же такое

Далее у нас «АиФ». Крупным шрифтом задается вопрос: «Есть ли жизнь после отставки?» Даже не читая, можно ответить: «Смотря у кого». Всем же известно, что Медведев после отставки с поста премьер-министра будет заниматься тем же, что и до отставки, и при этом получать ежемесячно денежное вознаграждение 618 тысяч 713 деревянных. Чем не жизнь? Правда, не могу сказать точно, входят ли в это вознаграждение премиальные, 13-я зарплата, надбавки за… Да мало ли за что можно придумать надбавки?! Но, скорее всего, не входят. Пожалуй, 618 713 – это голый оклад. Про остальных отставленных прочтите сами. Но, повторюсь, и без чтения понятно: на паперть не пойдут.

Оп-паньки

Берем в руки «Комсомольскую правду» и узнаём о том, что китайский вирус вот-вот, то есть в течение года исчезнет сам собой. Еще о том, что Пелагея при разводе оставит мужу не хилый особняк за 75 миллионов, правда, рублей. Еще о том, что Борис Джонсон, в бытность мэром Лондона, ночевал с бомжами, чтобы понять их проблемы. Еще о том, что сказки учат детей плохому (хотя, что плохого в том, что после сказки о трех поросятах практически все россияне полюбили шашлыки). А еще о том пишут, что глобальное потепление – это глобальное надувательство.

Вам статья

Сегодня «Российская газета» рассказывает о том, что Минюст разрешил коллекторам не представляться по имени-отчеству. Получается, на вопрос должника – «А вы кто?» неизвестному, пришедшему требовать (испрашивать, отбирать – нужное подчеркнуть) должок, достаточно коротко ответить: «Конь в пальто».

Еще пишут о том, что на выросшие в 6 раз штрафы за нарушение ПДД тот же Минюст предлагает сделать скидку. Воспользоваться ей можно только в течение 20 дней после объявления штрафа. И если вы не будете платить эти драконовские, выросшие в 6 раз штрафы, к вам придет страшный коллектор и коротко представится: «Конь в пальто».

Также в номере

Не только о министерстве юстиции пишет сегодня главная газета страны, уделяется внимание и Министерству транспорта. Так, на 5-й странице издания говорится, что Минтранс предложил высаживать из электричек поющих пассажиров. Так учитываются просьбы тех пассажиров, которые не прочь при поездке вздремнуть. В документе чиновники разъяснили формулировку «мешает спокойствию других пассажиров»: «осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)». Но как быть с теми, кому не спится, но при этом скучно, не говорится.

В газете есть и другие публикации, посвященные неустанной, самоотверженной работе нового состава правительства.

На посошок

И о других материалах «Российской газеты» я бы хотел еще рассказать, много интересного, но особо обращу ваше внимание на большую публикацию о встрече Владимира Путина с общественностью, которой он в очередной, уже четвертый раз сказал, что не намерен оставаться президентом на еще один срок. Он еще говорил о необходимости победить коронавирус, о необходимости популяризировать науку, о том, что для долгожительства необходимо тренировать мозг. Но в память все равно врезалось его четвертое «Нет!» на просьбу остаться президентом на еще один срок.

Не знаю почему, но тут мне пришла на ум статья в «Комсомолке» о глобальном надувательстве. Напоминаю, там речь шла о климате, а то подумаете, что…