Верующие амурчане будут молиться в связи с распространением коронавируса

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В Амурской области верующие будут молиться в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Это следует из циркуляра Московского патриархата, текст которого опубликован на сайте Благовещенской епархии.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной вирусом 2019-nCoV, активно распространяющимся в Китае, с которым граничит Приамурье. По причине серьезного риска для амурчан, живущих на приграничной территории. Благословляется за каждой Божественной литургией возносить ектению и молитву "во время губительного поветрия и смертоносной заразы" до стабилизации ситуации», – сказано в тексте.

Приводятся также слова ектении и молитвы.

Как пишет РБК, число зараженных новым вирусом в мире уже достигло 20 623 человек. 427 человек погибли.