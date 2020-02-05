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сегодня, 09:15 21

Верующие амурчане будут молиться в связи с распространением коронавируса

Верующие амурчане будут молиться в связи с распространением коронавируса
Фото: Амур.инфо

В Амурской области верующие будут молиться в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Это следует из циркуляра Московского патриархата, текст которого опубликован на сайте Благовещенской епархии.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной вирусом 2019-nCoV, активно распространяющимся в Китае, с которым граничит Приамурье. По причине серьезного риска для амурчан, живущих на приграничной территории. Благословляется за каждой Божественной литургией возносить ектению и молитву "во время губительного поветрия и смертоносной заразы" до стабилизации ситуации», – сказано в тексте.

Приводятся также слова ектении и молитвы.

Как пишет РБК, число зараженных новым вирусом в мире уже достигло 20 623 человек. 427 человек погибли.

Просмотров всего: 594

#коронавирус в Китае #религия

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Отправьте какого-нибудь попа в Ухань,возносить ектению и молитву, и все, вирус загнется...

  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    Обновляйте данные. 24 300 заболели, 492 скончались, 3200 тяжёлых. Выздоровили около 850 человек.

    Что то пока вирус не сильно испугался молитвы.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Прямиком в 15-ый век катимся.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Ещё бы парочку еретиков сожгли на площади.

  • Бугемон

    Бугемон
    2 часа назад

    Такой бред!!!! А/инфо, я сегодня вечером съем 3 лишних конфеты за нераспространение короновируса. Напишите про меня статью))!!!

  • Опаньки

    Опаньки
    2 часа назад

    Шёл 21 век, ракеты в космос летали....

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Что-то проповеди с молитвами нифига не помогли в те времена, когда свирепствовала чума и оспа. Наверное, люди плохо молились.

  • full

    full
    2 часа назад

    Надеюсь, хватит у них мозгов молиться, не сбиваясь в толпу?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    full

    Надеюсь, хватит у них мозгов молиться, не сбиваясь в толпу?



    Не!



    Они наверняка ещё и крест с иконой лобызать по очереди станут, что усугубить ситуацию.



  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Кузьмич93Отправьте какого-нибудь попа в Ухань,возносить ектению и молитву, и все, вирус загнется...


    Самолет попов. Пусть лечат с "божьей помощью" и махая кадилом. Обратно могут не возвращаться, у нас такого "добра" навалом, не жалко...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    ayПрямиком в 15-ый век катимся.


    В любом обществе всегда будут малограмотные невежды. Церковь, бутылка или членство в ЛДПР их удел...)

  • тАЛКА

    тАЛКА
    2 часа назад

    А потом будут себя гладить по голове и рассказывать какое сильное слово божье...А не всякие там антидоты...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    full

    Надеюсь, хватит у них мозгов молиться, не сбиваясь в толпу?



    Здрасьте! Только кучная молитва быстрее всего помогает, всегда же об этом говорят. Главное, шмыгающих носами равномерно распределить среди молящихся - да будет им счастье!

  • chilly

    chilly
    28 минут назад

    Больницы строить и вакцину искать - это для тёмного Китая. В России одно средство - молиться и спесиво плевать в сторону соседей.

  • кержак

    кержак
    20 минут назад

    ...ну ,а то то я смотрю - все здесь отписавшиеся вакцину ишшут и больницы строють)))...а верующие хоть помолятся за ваше здоровье. вам,погляжу,всем прям хреново от того что кто то людям добра желает...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    18 минут назад

    кержак...ну ,а то то я смотрю - все здесь отписавшиеся вакцину ишшут и больницы строють)))...а верующие хоть помолятся за ваше здоровье. вам,погляжу,всем прям хреново от того что кто то людям добра желает...


    Есть хорошая фраза. "Преисподняя полна благими намерениями, а небеса полны добрыми делами".

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    18 минут назад

    Вы не видите сусликаБога , а он есть !!!

  • Adolf

    Adolf
    9 минут назад

    Эту новость ждали все

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 минут назад

    Adolf

    Эту новость ждали все



    это закрепляет необходимость внесения Бога в конституцию безбожной страны на благо ООО РПЦ

  • dance

    dance
    4 минуты назад

    Вот молитва от коронавируса: "Китайская херня, обойди меня!" . Читать не менее 3 раз в день.

  • anschutka

    anschutka
    3 минуты назад

    Надо ещё на вертолёте с кадилом полетать, чтоб наверняка. Изыди, вирус диавольский !

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