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Выбор читателей за 4 февраля

Выбор читателей за 4 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 4 февраля.

В Благовещенске истощаются запасы китайских овощей и фруктов (видео)

«Продажа помидоров и перца проводится не более 1 кг в руки» – такие объявления встречают горожан в магазинах Благовещенска. Из-за временного закрытия границ, запрета на грузовые перевозки в амурской столице заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая.

Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

В Доброграде под Владимиром выступили известные фигуристы со своими показательными программами. Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.

В Амурской области готовятся к суду фигуранты дела о взятке за перевес

В Амурской области учредитель коммерческой организации отправится под суд. Его обвиняют в даче взятки. «Подарок» государственному инспектору отдела контроля международных автомобильных перевозок оформили в виде топливной карты с зачисленными на нее 60 тысячами рублей.

Житель Сковородина получит 181 тысячу рублей накопительной пенсии

Пенсионные накопления в феврале получат 397 жителей Амурской области на общую сумму 6,4 миллиона рублей. Больше всех – 181 тысячу – получит житель Сковородина. Отделение Пенсионного фонда по региону профинансировало накопительную пенсию гражданам, обратившимся с заявлениями о выплате в декабре 2019 года.

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#Обзор #интернет #СМИ

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