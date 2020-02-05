Выбор читателей за 4 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 4 февраля.

«Продажа помидоров и перца проводится не более 1 кг в руки» – такие объявления встречают горожан в магазинах Благовещенска. Из-за временного закрытия границ, запрета на грузовые перевозки в амурской столице заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая.

В Доброграде под Владимиром выступили известные фигуристы со своими показательными программами. Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.

В Амурской области учредитель коммерческой организации отправится под суд. Его обвиняют в даче взятки. «Подарок» государственному инспектору отдела контроля международных автомобильных перевозок оформили в виде топливной карты с зачисленными на нее 60 тысячами рублей.

Пенсионные накопления в феврале получат 397 жителей Амурской области на общую сумму 6,4 миллиона рублей. Больше всех – 181 тысячу – получит житель Сковородина. Отделение Пенсионного фонда по региону профинансировало накопительную пенсию гражданам, обратившимся с заявлениями о выплате в декабре 2019 года.