Поставщика коммунальных услуг оштрафовали за отсутствие воды в домах Свободного

Свободненская городская прокуратура провела проверку исполнения предприятием «АКВА ДВ» законодательства о водоснабжении. Установлено, что в нарушение закона компания на протяжении 36 часов подряд ограничивала предоставление услуг водоснабжения потребителям 8 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Свободного.

По результатам проверки городская прокуратура в отношении ООО «АКВА ДВ» возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Одновременно с этим для устранения нарушений руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, водоснабжение восстановлено.

Государственная жилищная инспекция Амурской области рассмотрела административный материал и привлекла юридическое лицо к ответственности в виде штрафа. При назначении наказания контролирующим органом учетно отягчающие обстоятельство, а именно повторное совершение правонарушения. Так, по результатам ранее проведенной проверки по факту порыва водопровода, по постановлению прокуратуры, предприятие «АКВА ДВ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Законность решения контролирующего органа проверена Арбитражным судом Амурской области, решением которого в удовлетворении жалобы ООО «АКВА ДВ» об отмене постановления Государственной жилищной инспекции области отказано.

В настоящее время жителям Свободного услуги водоснабжения предоставляются надлежащим образом. Данный вопрос контролируется Свободненской городской прокуратурой.