Гороскоп 5 февраля: Водолеев ждут перемены, а у Львов новые знакомства

Восход Солнца: 07:58

Заход Солнца: 17:28

Солнце в Водолее.

Овен. Жизненный потенциал находится на низком уровне, что может стать причиной проблем в семейных отношениях, ссоры с партнерами или с друзьями. Излишняя мнительность или, наоборот, доверчивость может привести к недоразумениям в личной жизни.

Телец. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если Вы не будете вмешиваться в обычный ход событий. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Тельцам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом.

Близнецы. Склонность к самоанализу может привести к излишнему самокопанию и погруженности в свои мысли, что станет поводом к ссорам с близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы.

Рак. Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется обострением хронических заболеваний. Возможно, у Вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Вечер проведите вне дома.

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Лев. Сегодня очень хорошо заводить новые знакомства – Вы можете блеснуть, показать себя в самом выгодном свете или создать некую базу для будущего финансового взлета. Все покупки, которые Вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

Дева. Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят Вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей. Страсть к эффектным поступкам, непостоянство в сочетании с деловой практичностью могут привести к глубоким противоречиям в поступках и вызвать, по меньшей мере, крайнее удивление окружающих.

Весы. Серьезный период, связанный с принятием ответственных решений. Звезды советуют не экспериментировать. Возможно, женщинам-Весам предстоит выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями. Мужчины-Весы могут планировать очередное путешествие.

Скорпион. Проявите решительность и предприимчивость в достижении цели. Ищите нестандартные пути решения проблем. Любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятны романтическое приключение или очень радостная встреча. Не упустите свой шанс.

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Стрелец. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях. Умение расставаться с былыми привязанностями легко и без слез сохранит энергию для нового знакомства.

Козерог. Сегодня ожидаются жестокие стычки с сотрудниками или начальством. Как никогда ранее, следует проявлять критическое отношение к своим мыслям и поступкам, терпение и выдержку. Вероятны финансовые потери, эмоциональные срывы. Не исключено, что из-за стремления к похвале или поощрению Вы станете мишенью для злых шуток.

Водолей. Могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении и в финансовой сфере. Жизнь потребует от Вас выдержки и здравого смысла. Будет лучше, если Вы прислушаетесь к советам окружающих, хотя это и приведет Вас к временному душевному дискомфорту.

Рыбы. Напряженный, противоречивый день. Успех любого начинания может оказаться сомнительным. Мужчинам-Рыбам следует ожидать появления на пути трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата. Женщинам-Рыбам звезды советуют не планировать встреч с друзьями и не ввязываться в ненужные споры.

Астролог: Вальдемар Небоходцев