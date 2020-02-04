Топодроны и фотоловушки помогут находить нарушителей, загрязняющих амурскую природу

За нарушителями экологических норм в Амурской области будут следить фотоловушки и топодроны. Подобного оборудования нет ни в одном регионе Дальнего Востока, сообщает областное правительство. О результатах работы в 2019 году и планах на 2020-й доложил губернатору министр природных ресурсов области Сергей Маху.

В этом году специалисты намерены активно использовать топодроны – приборы, которые позволят следить за нарушителями с воздуха (они фиксируют изображение с геодезической точностью, производят съемку с учетом рельефа и оперативно передают данные операторам). Кроме того, для скрытого слежения в автоматическом режиме с возможностью получения фотоматериалов в режиме реального времени министерством приобретены фотоловушки, они позволяют вести дистанционное наблюдение. Благодаря стандарту 4G передача данных происходит со скоростью более 100 Мбит, поэтому фото- и видеозаписи мгновенно доставляются до адресата. 4G-антенна обеспечивает наилучший прием сигнала. Фотоловушки планируют использовать для фиксации нарушителей, создающих стихийные свалки.

В 2019 году минприроды приобрело мобильную экологическую лабораторию, при помощи которой специалисты отобрали и исследовали пробы природных и сточных вод на семи водных объектах: это ручьи Отрадный, Безымянка и реки Ульдегит, Джалта, Малый Джуваскит в Зейском районе; река Большая Эльга в Селемджинском районе; река Ольга в Магдагачинском районе. Результаты исследования с применением мобильной экологической лаборатории показали превышение в поверхностных водных объектах содержания взвешенных веществ во всех отобранных пробах.

По предварительным расчетам, ущерб, причиненный окружающей среде, в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками, составил 51,8 миллиона рублей. Их в установленном законом порядке будут взыскивать с нарушителей.

Всего в 2019 году специалисты минприроды провели почти 300 проверок, по фактам нарушения требований природоохранного законодательства в 2019 году составлен 291 протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых наложено 214 административных штрафов на общую сумму более 14 миллионов рублей. Из них 2 миллиона 108 тысяч за нарушение требований законодательства в области использования и охраны водных объектов, 2 миллиона 106 тысяч за нарушение требований законодательства в области обращения с отходами и почти 9 миллионов за нарушение требований законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, наложено 53 административных штрафа, на общую сумму 8 950 тысяч рублей.

В прошлом году по результатам проверок суд обязал нарушителей выплатить более 108,5 миллиона рублей, сообщает областное правительство.