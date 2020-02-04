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сегодня, 20:07 0

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц. Придется не только декларировать средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать происхождение.

Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, сообщили в Федеральной таможенной службе. Для объяснения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов, пишет РИА Новости. Сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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#закон

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