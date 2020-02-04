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сегодня, 19:48 0

Благовещенец пытался перекинуть наркотики на территорию СИЗО

Благовещенец пытался перекинуть наркотики на территорию СИЗО
Фото: tvkrasnodar.ru/

Благовещенский городской суд вынес приговор 23-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт наркотических средств в следственном изоляторе в крупном размере.

Судом установлено, что в июле 2018 года осужденный решил оказать помощь лицам, содержащимся в следственном изоляторе Благовещенска. С этой целью он самостоятельно изготовил наркотическое средство, которое принес к зданию СИЗО и попытался перекинуть на территорию с крыши соседнего здания.

Однако, находясь на чердаке, мужчина был задержан сотрудниками полиции, которые досмотрели его и обнаружили медицинские шприцы с наркотиком, приготовленные для сбыта. Также они нашли бумажный сверток с наркотическим средством, перемешанным с табаком, который подсудимый хранил при себе для личного употребления.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств и назначил виновному 5 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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